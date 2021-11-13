GTA Trilogy Definitive Edition Performans Sorunlarıyla Gündemde

Giderek büyüyen tartışmaların merkezinde yer alan ve bir çok oyuncunun da şöyle veya böyle tepkisini çeken GTA Trilogy Definitive Edition, bu defa da performans sorunlarıyla gündemde.

11 Kasım'da çıkış yaptığı günden bu yana sürekli yeni tartışmalara sebep olan GTA Trilogy Definitive Edition, oldukça sıkıntılı çıkış süreci geçiriyor. İnsanlar GTA Trilogy'nin remastered yapıldığını ilk duyduklarında çok sevinseler de bu sevinç fazla uzun sürmemiş ve oyunla alakalı görüntüler yayınlanmaya başlandıkça yerini hayal kırıklığına ve şüpheye bırakmıştı. Ayrıca orjinal oyunlarda oldukça önemli bir yere sahip olan ikonik müziklerin pek çoğunun da Definitive Edition'da olmaması oyunda nostalji yaşamak isteyen kesim tarafından büyük bir hayal kırıklığıyla karşılanmıştı.

Bu problemlerin üzerine ayrıca oyunun çıkış sürecinde yaşanan teknik sorunlar da eklendi. Rockstar bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada oyunun dosyalarında orada olmaması gereken kimi dosyaların bulunduğunu ve bu yüzden oyunun satıştan kaldırıldığını söyledi. Bir diğer sebep olarak ise Definitive Edition'ın Rockstar Launcher'da problemlere yol açtığı ve kullanıcıların oyunlara girmesine engel olduğu, Rockstar'ın da oyunu satıştan kaldırarak bu problemlere son vermeye çalıştığı gösteriliyor. Ne olursa olsun Definitive Edition'ın bilgisayar platformundaki satışına son verildi ve oyunun ne zaman döneceği şimdilik belirsiz.

GTA: Trilogy The Definitive Edition'da İkonik Şarkıların Pek Çoğu Yok!

Bütün bunların yanı sıra oyuncular oyun içi teknik problemlerden de şikayetçi olmaya başladı. Gelen şikayetlere göre GTA The Trilogy The Definitive Edition büyük performans sorunlarına sahip. Gerek PC tarafındaki gerekse de yeni nesil konsol tarafındaki kullanıcılardan gelen mesajlar oyunun sıkıntılı bir şekilde çalıştığını söylüyor. Öyle ki oyun 3080 Ti gibi son seviye bir ekran kartıyla dahi 4K'da stabil bir performans veremiyor.

Problemler konsol tarafında da devam etmekte. Trilogy bırakın Playstation 4'ü, PlayStation 5 gibi yeni nesil bir cihazda bile yer yer kasıyor ve 30-40 arası değerlere kadar iniyor. Bir önceki Rockstar oyunu olan Red Dead Redemption 2'nin bile PlayStation 4 için ne kadar iyi optimize edildiğini düşündüğümüzde Rockstar'ın bu defa işleri ağırdan aldığını ve pek de uğraşmak istemediğini anlamak çok güç değil. Oyuncular bir an önce bu sorunların düzeltilmesini istiyor.

GTA Trilogy PC Platformunda Satıştan Kaldırıldı!

Oyun dünyasının en güvenilir ve en saygın isimlerinden birisi olan Rockstar bu defa ipin ucunu kaçırmış gözüküyor. Umarız şirket en kısa sürede bu sorunları düzeltir ve bütün oyuncular istediğini bulur.

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