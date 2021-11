GTA Trilogy Definitive Edition'ın PS5 Dosya Boyutu Belli Oldu

Bu ay çıkacak olan ve üç GTA oyununun remaster sürümünü içeren GTA Trilogy Definitive Edition için PS5 dosya boyutu ortaya çıktı.

Grand Theft Auto III, San Andreas ve Vice City oyunlarını yenilenmiş görseller ve kontroller ile modern konsollara taşıyan GTA Trilogy Definitive Edition için PS5 dosya boyutu netleşti. 11 Kasım'da çıkacak olan paket Playstation 5 konsolunda yaklaşık 38 GB'lık bir disk alanına ihtiyaç duyacak.

PlayStation platformuna çıkan oyunların dosya boyutlarını çıkışından önce isabetli şekilde paylaşan PlayStation Game Size'a göre, GTA Trilogy Definitive Edition'da yer alan her bir oyunun PS5 dosya boyutu şöyle:

Grand Theft Auto III - 5.293 GB

Grand Theft Auto Vice City - 10.768 GB

Grand Theft Auto San Andreas - 22.679 GB

İlk gün güncellemesi gibi zamanla yeni güncellemelerle bu boyutların daha yukarı çıkması oldukça muhtemel ancak şu an için oyunların çıkış günündeki dosya boyutları bu şekilde olacak.

Öte yandan, bu oyunların orijinal versiyonları olan PlayStation 2 sürümlerine ait dosya boyutları da PlayStation Game Size'ın paylaşımında karşılaştırılmalı olarak veriliyor.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, birçok sızıntının ardından geçtiğimiz haftalarda Rockstar Games tarafından resmen onaylanmış ve duyurulmuştu. Klasik üç GTA oyununun remastered sürümlerini içeren pakette, elden geçirilmiş yeni dokular, ışıklandırmalar ve daha birçok iyileştirmenin yanı sıra tamamen modern hale getirilmiş bir kontrol şeması da bulunuyor.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, 11 Kasım'da dijital olarak PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch ve PC (Rockstar Launcher) için çıkacak. Fiziksel sürümü ise 7 Aralık'ta piyasaya sürülecek.

GTA San Andreas Definitive Edition Game Pass'e Geliyor

SaveButonu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet