GTA Trilogy'de 40'ın üzerinde şarkının lisansında problem yaşandı

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ın duyurulmasından bu yana radyo istasyonlarının orijinal olup olmayacağı merak konusuydu.

Rockstar Games'in GTA Trilogy Remastered oyunları doğal olarak müzik lisans sorunlarından etkilendi ve oyunların daha sonra iOS, Android, PS3, PS4 ve PC için yeniden piyasaya sürüldüğünde birçok şarkının çıkarılmasına yol açtı.

Rockstar'ın müzik listesindeki üç oyunda da 47 parçayı atlıyor, ancak Rockstar'ın sağladığı parça listesine dayanarak, GTA 3'ün tüm orijinal müzikleri korunurken, GTA Vice City ve GTA San Andreas'ın orijinal sürümlerine kıyasla 47 müziğin eksik olduğu anlaşıldı.

Rockstar, müzik lisansında sorun olmayan şarkıların daha yüksek doğrultuda duyulabileceğini belirtiyor: "İstasyonlardan gelen tüm kaynak müziklerin yanı sıra orijinal ortam efektleri için 16 bit 44hrz'de daha yüksek kaliteli sese ek olarak oyuncular oyunu 5.1 Surround Ses'te de deneyimleyebilecekler."

İşte Rockstar'ın sağladığı GTA Trilogy – Definitive Edition'ın listesindeki eksik olan şarkıların tam listesi.

GRAND THEFT AUTO: VICE CITY

2 Live Crew - Get It Girl

ABC - Poison Arrow

Afrika Bambaataa & the Soulsonic Force - Looking for the Perfect Beat

Alcatrazz - God Blessed Video

Aneka - Japanese Boy

Animotion - Obsession

The Buggles - Video Killed the Radio Star

The Cult - She Sells Sanctuary

The Fixx - One Thing Leads to Another

Gary Numan - Cars

Herbie Hancock - Rockit

Irakere - Añunga Ñunga

Joe Jackson - Steppin' Out

John Waite - Missing You

Kate Bush - Wow

Lionel Richie - Running with the Night

Love Fist - Fist Fury

Loverboy - Working for the Weekend

Michael Jackson - Billie Jean

Michael Jackson - Wanna Be Startin' Somethin'

Ozzy Osbourne - Bark at the Moon

Quiet Riot - Cum On Feel the Noize

Sigue Sigue Sputnik - Love Missile F1-11

Trouble Funk - Pump Me Up

Tyrone Brunson - The Smurf

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

GRAND THEFT AUTO: SAN ANDREAS

2Pac (ft. Pogo) - I Don't Give a Fuck

Augustus Pablo - King Tubby Meets Rockers Uptown

The Blackbyrds - Rock Creek Park

Black Harmony - Don't Let It Go to Your Head

Blood Sisters - Ring My Bell

Bobby Byrd - Hot Pants - I'm Coming, I'm Coming, I'm Coming

Bobby Byrd - I Know You Got Soul

Charles Wright & the Watts 103rd Street Rhythm Band - Express Yourself

Fatback Band - Yum Yum (Gimme Some)

Gap Band - You Dropped a Bomb on Me

George Clinton - Loopzilla

James Brown - Funky President (People It's Bad)

James Brown - The Payback

The JB's - The Grunt

Joe Cocker - Woman to Woman

Lyn Collins - Rock Me Again and Again and Again and Again and Again and Again

Maceo & The Macks - Soul Power 74

N.W.A. - Express Yourself

Ozzy Osbourne - Hellraiser

Rage Against the Machine - Killing in the Name

Roy Ayers - Running Away

Tom Petty - Runnin' Down a Dream

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet