GTA Trilogy'de 40'ın üzerinde şarkının lisansında problem yaşandı
GTA The Trilogy - The Definitive Edition lansmanında, oyunların içerisindeki şarkılarda lisans sorunu nedeniyle 40'dan fazla eksik olduğu anlaşıldı.
Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ın duyurulmasından bu yana radyo istasyonlarının orijinal olup olmayacağı merak konusuydu.
Rockstar Games'in GTA Trilogy Remastered oyunları doğal olarak müzik lisans sorunlarından etkilendi ve oyunların daha sonra iOS, Android, PS3, PS4 ve PC için yeniden piyasaya sürüldüğünde birçok şarkının çıkarılmasına yol açtı.
Rockstar'ın müzik listesindeki üç oyunda da 47 parçayı atlıyor, ancak Rockstar'ın sağladığı parça listesine dayanarak, GTA 3'ün tüm orijinal müzikleri korunurken, GTA Vice City ve GTA San Andreas'ın orijinal sürümlerine kıyasla 47 müziğin eksik olduğu anlaşıldı.
Rockstar, müzik lisansında sorun olmayan şarkıların daha yüksek doğrultuda duyulabileceğini belirtiyor: "İstasyonlardan gelen tüm kaynak müziklerin yanı sıra orijinal ortam efektleri için 16 bit 44hrz'de daha yüksek kaliteli sese ek olarak oyuncular oyunu 5.1 Surround Ses'te de deneyimleyebilecekler."
İşte Rockstar'ın sağladığı GTA Trilogy – Definitive Edition'ın listesindeki eksik olan şarkıların tam listesi.
GRAND THEFT AUTO: VICE CITY
- 2 Live Crew - Get It Girl
- ABC - Poison Arrow
- Afrika Bambaataa & the Soulsonic Force - Looking for the Perfect Beat
- Alcatrazz - God Blessed Video
- Aneka - Japanese Boy
- Animotion - Obsession
- The Buggles - Video Killed the Radio Star
- The Cult - She Sells Sanctuary
- The Fixx - One Thing Leads to Another
- Gary Numan - Cars
- Herbie Hancock - Rockit
- Irakere - Añunga Ñunga
- Joe Jackson - Steppin' Out
- John Waite - Missing You
- Kate Bush - Wow
- Lionel Richie - Running with the Night
- Love Fist - Fist Fury
- Loverboy - Working for the Weekend
- Michael Jackson - Billie Jean
- Michael Jackson - Wanna Be Startin' Somethin'
- Ozzy Osbourne - Bark at the Moon
- Quiet Riot - Cum On Feel the Noize
- Sigue Sigue Sputnik - Love Missile F1-11
- Trouble Funk - Pump Me Up
- Tyrone Brunson - The Smurf
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GRAND THEFT AUTO: SAN ANDREAS
- 2Pac (ft. Pogo) - I Don't Give a Fuck
- Augustus Pablo - King Tubby Meets Rockers Uptown
- The Blackbyrds - Rock Creek Park
- Black Harmony - Don't Let It Go to Your Head
- Blood Sisters - Ring My Bell
- Bobby Byrd - Hot Pants - I'm Coming, I'm Coming, I'm Coming
- Bobby Byrd - I Know You Got Soul
- Charles Wright & the Watts 103rd Street Rhythm Band - Express Yourself
- Fatback Band - Yum Yum (Gimme Some)
- Gap Band - You Dropped a Bomb on Me
- George Clinton - Loopzilla
- James Brown - Funky President (People It's Bad)
- James Brown - The Payback
- The JB's - The Grunt
- Joe Cocker - Woman to Woman
- Lyn Collins - Rock Me Again and Again and Again and Again and Again and Again
- Maceo & The Macks - Soul Power 74
- N.W.A. - Express Yourself
- Ozzy Osbourne - Hellraiser
- Rage Against the Machine - Killing in the Name
- Roy Ayers - Running Away
- Tom Petty - Runnin' Down a Dream