GTA The Trilogy Hot Coffee Dosyalarını Hala İçeriyor!

Geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştirmiş olan GTA The Trilogy içerisinde Hot Coffee modunun dosyalarının izlerine rastlandı.

Koca bir neslin çocukluk ve ilk gençlik yıllarına damga vurmuş olan GTA serisinin klasikleşmiş üç oyunu geçtiğimiz günlerde remastered sürümleri ile bir paket halinde çıkış yaptılar. Seriyi üç boyuta geçiren yapım o9lan GTA III, bizleri adeta Scarface filminde gibi hissettiren GTA: Vice City ve kentimizden daha iyi bildiğimiz sokaklarıyla GTA: San Andreas tekrar karşımızdalar. Oyunların remastered sürümleri hakkındaki tartışmaları bir kenara bırakacak olsak bile yenilenmiş GTA üçlemesi gündemden düşmüyor. GTA The Trilogy bu kez de GTA: San Andreas'tan yenilenmiş versiyonunda da tamamen silinmediği ortaya çıkan Hot Coffee modyla gündemde!

GTA Trilogy Definitive Edition Performans Sorunlarıyla Gündemde

Hot Coffee modu GTA: San Andreas'ın orijinalinde bulunması planlanan ancak oyunun yaş etiketine takılmaması için sonradan oyundan çıkartılan bir takım özellikleri içeren bir mod. Oyundan çıkartılan bu özellikler ise tahmin edilebileceği üzere bol bol cinsellik barındırıyor. CJ'in bazı mini Oyunlar sayesinde cinsel etkileşime girmesine imkan veren bu kodlar oyun piyasaya sürülmeden önce tamamen temizlenecek vakit bulunamamış olacak ki oyunda basitçe maskelenmişler. Elbette bunu keşfeden oyuncular da kodları yeniden elden geçirerek bir mod haline getirip yeniden hayata döndürmüşlerdi.

Şimdi ise yenilenen GTA üçlemesinde de durumun farklı olmadığı görülüyor. Hot Coffee'nin maskelenmiş kodları hala oyunun satır aralarındaki yerlerini koruyorlar. Ancak bu keşfi yapan kullanıcıya göre onları geri getirmek bu kez pek de mümkün değil. Zira modellemeler gibi bazı önemli unsurlar bu sefer kaldırılmış vaziyette. Yine de orijinalinin çıkışının üzerinden 17 yıl geçmiş olan oyunun hala bu kodları barındırıyor olması epey dikkat çekici. Kim bilir, belki de azimli modcular bu kodların da dibini kazıyarak Hot Coffee Remastered modunu oyuncularla paylaşırlar.

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