GTA Online, Sevgililer Günü'ne özel hediye yağmuru yapıyor!
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GTA Online, Sevgililer Günü'ne özel hediye yağmuru yapıyor!

12.02.2021 16:06 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:09
GTA Online, Sevgililer Günü'ne özel hediye yağmuru yapıyor!

Dünyanın en çok oynanan oyunlarından olan GTA Online, yeniliklere ve etkinliklere yer vermeye devam ediyor. Rockstar, sevgililer gününe özel olarak GTA Online'da bol miktarda indirim yapacağını duyurdu.

GTA Online, 2020 yılında bu zamandaki en yüksek oyuncu sayısına ulaştı. Rockstar, Pandemi döneminde haftalık olarak yaptığı yeni güncellemeleriyle oyuna birçok eklentide bulundu; yeni bir ada ve kapsamlı bir soygun yapmak için eklenen Cayo Perico Heist görevi gibi güncellemelerin gelmesi, salgın sırasında evlerinde kilitli kalan oyuncuların oyuna da kilitli kalmasını sağladı. Özel günlerde oyuna getirdiği yeniliklerle bilinen Rockstar, oyunun ilk sevgililer günündeki yaptığı güncellemede Bonnie ve Clyde gibi karakterleri uyarlamıştı. 2021'in sevgililer günü teması ile işleri bir adım öteye taşıyacaklar gibi görülüyor.

GTA ONLINE SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYELERİ İLE OYUNCULAR ETKİNLİĞE DOYACAK

Rockstarın ulaştığı bu akıl almaz ticari başarı şirketi mutlu etmiş olsa ki, sevgililer gününe özel oyuncuları hediye yağmuruna tutuyor. Yeni gelen modda, ayrılmaz dört çift belirli bölgelere konumlandırıyor. Bu modda, çiftlerden biri ölürse diğeri de ölür.

Diğer lüksler arasında tüm hafta ücretsiz şampanya, ücretsiz tişört ve dizi indirimleri mevcut. Sevgililer Günü kıyafetleri ve Tommy Gun'da da %30'luk bir indirim bulunuyor. Oyuncular gece kulüplerine giderken ulaşım için kullanacakları; Buckingham Luxor ve Luxor Deluxe, Buckingham Swift ve Swift Deluxe, Ocelot Swinger, Buckingham Valkyrie ve Albany Roosevelt ve Roosevelt Valor'u %40 indirimle satın alabilecekler.

Eğer sevgililer gününü kutlayacak bir sevgiliniz yoksa, GTA Online fırsatlarından yararlanarak günün keyfini çıkarabilirsiniz.

GTA ONLINE MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2*

İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2.40GHz (4 CPU)/ AMD Phenom 9850 Quad-Core İşlemci (4 CPU) @ 2.5GHz

Bellek: 4GB

Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB/ AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)

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