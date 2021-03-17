GTA Online 1.54 güncellemesi yayınlandı!

17 Eylül 2013 tarihinde PS3 ve Xbox 360 için piyasaya çıkan GTA 5, çıkışından ardından yaklaşık 8 senelik bir zaman diliminde birçok yenilik ve oyun içeriğiyle oyun severleri memnun etmeyi başardı. Oyuncuların tek şikayet ettikleri nokta, içeriklerin yüklenme süreleriydi, ancak dev oyun şirketi bunu sürekli arka planda bırakıyordu. Yayıncı şirket, bu yayınlanan 1.54 güncellemesi ile oyundaki yüklenme sürelerini de kısaltmış oldu.

T0ST isimli bir mod geliştiricisi geçtiğimiz günlerde GTA Online için yaptığı çalışmada yükleme sürelerini kısaltan bir mod yayınlamıştı. Rockstar bu çalışma sonrasında oyuncuya teşekkür ederek 10 bin dolar ödül vermişti. Ayrıca buna karşılık olarak geliştirici stüdyo GTA 5'in yükleme süresini kısaltmak için resmi çalışmaların başladığını ve kısa sürede yayınlanacağını duyurmuştu.

Rockstar Games'in bu açıklamasının ardından oyuncular tarafından merakla beklenen güncelleme yayınlandı. Ancak Rockstar, bu güncellemede yalnızca PC platformlarındaki yüklenme sürelerinin kısaltıldığını ifade ediyor. Bu da, PS4 ve Xbox One versiyonlarındaki sorunun şimdilik devam edeceği anlamına geliyor.