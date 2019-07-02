GTA 6'nın Küba'da Geçeceği İddiaları Yalanlandı

İnternet, bir yılı aşkın bir süredir Grand Thef Auto'nun yeni oyunuyla ilgili söylentilerle doldu taştı ancak son çıkan sızıntıların gerçek olmadığına dair bir yeni bilgi edindik.

Geçtiğimiz günlerde bir Reddit kullanıcısı, Grand Theft Auto 6 ile ilgili birçok iddia ortaya çıkarmıştı. Gerçek kimliği bilinmeyen bu kişi, kaynak olarak da sektörden ismini vermediği arkadaşlarını göstermişti.

Bilgileri ortaya atan kişi, GTA 6'da hikayenin Vice City ve Rio de Janerio'da geçeceğini söylemiş, bazı görevlerde de Liberty City'ye gidileceğini belirtmişti. Reddit kullanıcısı son olarak oyunun 1970'ler ve 80'lerde geçeceğini, ayrıca Küba'yı da duyduğunu ifade etmişti.

Ortaya çıkan bilgiler son derece kapsamlı ve detaylı olsa da hepsi, endüstrinin içinde bulunan biri tarafından yalanlandı. Kotaku'dan Jason Schreier, Reddit paylaşımındaki bilgilerin hiçbirinin doğru olmadığını bildirdi.

Jason Schreier, daha önceki bilgi aktarımlarıyla birlikte ciddi bir üne sahip olduğu için Schreier'ın 'yanlış' demesi son derece yeterli bir durum olarak görülüyor. Yine de oyun piyasaya çıkana kadar hiçbir şeyin imkansız olmadığını söylemekte fayda var.