GTA 6'nın Hikaye Süresiyle İlgili Yapımcı Şirketin En Önemli İsminden Açıklama

Rockstar Games tarafından geliştirilen ve serinin son üyesi olan Grand Thef Auto 5, piyasaya sürülmesinin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen hem çok ciddi bir oyuncu hem de canlı yayın platformlarında geniş bir izleyici kitlesine sahip. Rockstar Games, GTA 5 için ufak güncelleştirmeleri sunmaya devam ederken bir yandan da Grand Theft Auto efsanesine yeni bir üye eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. GTA 6 olarak karşımıza çıkacak olan oyunun varlığı için kesin diyebiliriz. Çıkış tarihi belli olmasa bile bu oyunun geliştirme aşamasında olduğunun bilinmesi bile, oyun sektörünü yakından takip eden kişilerin heyecanlarını fazlasıyla artırdı. Oyunla ilgili gelen son haberler ise GTA 6'nın, serinin diğer üyelerine göre biraz daha kısa olabileceğini ortaya koyuyor.

Rockstar Games'in üst kuruluşu olan 'Take-Two Interactive'in CEO'su Strauss Zelnick'in yeni bir röportajı yayımlandı. Zelnick, bu röportajda oyunlara getirilen büyük yenilikler arasında geçen zamanın uzun olmasını istemediğini, getirilecek olan güncelleştirmelerin daha sık olmasının oyunların sürekliliğini artıracağını düşündüğünü ve bu bağlamda hikaye sürelerinin azalabileceğini söyledi. Zelnick'in bu açıklamaları, geliştiricilerin lansmandan sonra oyuna pek çok yeni özellik ekleyebileceklerini ve oyunun sadece hikaye bölümünden ibaret olmadığını düşündüğünü ortaya çıkarıyor. Bu yenilikler doğrultusunda hikaye sürelerinin de kısalabileceğini söyleyen Zelnick, akıllara doğrudan "GTA 6'nın hikaye süresi kısa mı olacak?" sorusunu getiriyor.

Aslına bakacak olursak Take- Two Interactive ve iştirakleri, bundan sonra piyasaya sürecekleri GTA 6 ve Read Dead Redemption gibi oyunlarda istediklerini yapma yeteneklerine sahipler. Şirketlerin geliştirici ekipleri zaten fazlasıyla geniş ve gerektiği durumlarda bu ekipleri daha da genişletecek kaynaklara sahipler. Bu da oyunların çıkışlarından hemen sonra sık sık yeni özelliklerin gelebileceği anlamına geliyor. Zelnick, konunun ucunu şimdilik açık bırakmış olsa da GTA 6'da daha kısa bir hikaye süresinin olması ancak diğer özelliklerin daha kısa sürelerde oyunseverlerin hizmetine sunulması durumunun gerçek olabileceğini ortaya koyuyor.