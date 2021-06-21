GTA 5, yapay zeka dünyasının yeni gözdesi haline geldi

YouTuber Harrison Kinsley, sinir ağı üzerinden Rockstar'ın açık dünya oyunu GTA 5'teki sistemleri modelleyen bir video paylaştı. Kinsley konuyla ilgili hangi açıklamalarda bulundu? Paylaşılan videoda hangi detaylara yer verdi? Detaylar haberimizde!

GTA serisi, yapay zeka oyun testlerinde kullanımı dikkat çekici bir hâl almaya başladı. Son zamanlarda analizcilerin de GTA 5'e olan hayranlığının artması, konuyla ilgili yapılan videoları da gün yüzüne çıkardı. YouTuber Harrsion Kinsley geçtiğimiz gün Grand Theft Auto V oyun dünyasının tek başına oynanabilir bir bölümünü oluşturabilen bir sinir ağı videosu paylaştı.

YouTuber Harrison Kinsley konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Burada gördüğünüz her piksel, ben oynarken bir sinir ağından üretiliyor. Sinir ağı oyununun tamamıdır. Burada bizim tarafımızdan veya Rage motoru tarafından yazılmış hiçbir kural yok." ifadelerini kullandı.

Videoda görebileceğimiz gibi, sinir ağı oyunda şaşırtıcı derecede sistemi modelliyor. Arabada hareket ettikçe altındaki gölge ve arka camdaki güneşin yansıması da hareket ediyor. Ayrıca, uzaktaki dağlar bile yakınlaşıyor.GAN ile oluşturulan gerçek zamanlı GTA 5'in bulanık ve pikselli olduğu görülüyor. Ancak, bu durum bilgisayarın o an her şeyi kendi sinir ağına anlık olarak transfer etmesinden kaynaklanıyor.

Tüm bunlar, ilk bakıldığında çok yüksek performans gerekmeyen tek bir ağ üzerinde gerçekleşebileceği düşünülebilir. Ancak, sistemin GPU'yu ne kadar fazla kullandığını göz önünde bulundurursak, normal bir bilgisayarda bunları gerçekleştirmek imkansız gibi görünüyor.

Kinsley, YouTube videosunun devamında, GAN Theft Auto ve sistemin nasıl çalıştığı ile ilgili bazı teknikleri paylaşıyor.

YOUTUBER HARRISON KINGSLEY GTA 5 VİDEOSU