GTA 5 Videosunu Gerçek Sanan Pakistanlı Siyasetçi, Sosyal Medyada Gündem Oldu

Gittikçe artan deepfake videolarının da etkisiyle Pakistan'dan bir politikacı, hâlâ gerçek hayattan görüntüleri bilgisayarda üretilmiş görüntüler ile karıştırıyor gibi görünüyor. Yerel politikacı, bir pilotun son anda bir faciayı engellemek adına tırdan kaçış yaptığı bir videoyu paylaşarak pilota övgülerde bulundu. Burada garip olan durumsa görüntülerin GTA 5'ten elde edilmiş görüntüler olmasıydı.

Pakistan'ın Awami Tehreek bölgesinin genel sekreteri Khurram Nawaz Gandapur, videoyu paylaştıktan kısa bir süre sonra olayı anladığı anda sildi ancak bazı kullanıcılar, bu paylaşımı çoktan arşivlemişlerdi. Tweet'i aşağıdan okuyabilirsiniz.

"Felaketle sonuçlanabilecek olan bir uçağın kıl payı kaçışı. Pilotun akıllılığı sayesinde muhteşem bir kurtarış."

Tahmin edebileceğiniz gibi Twitter'ın "troll" olarak nitelendirilebilecek kullanıcıları, Gandapur'un etrafını çevirmekten geri durmadılar. Bir kullanıcı, durumu şöyle açıkladı:

"Merhaba, bu bir simülasyon videosudur. Bu tarz durumlar gerçek hayatta mümkün değildir. Eğer olsaydı KLM ve Panam'ın çarpışması engellenebilirdi. Fizik öğrenmeniz gerekiyor."

İlgili videonun orijinalini merak ediyorsanız aşağıdan izleyebilirsiniz.

Gandapur, son zamanlarda teknolojiyle başı derde giren tek yetkili değil. Birkaç hafta öncesinde bir başka yönetici, Facebook'tan canlı yayınladığı bir konferans sırasında artırılmış gerçeklik filtrelerini açık unutmuştu ve olay sosyal medyada gündeme oturmuştu.