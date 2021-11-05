GTA 5 ve Red Dead Redemption 2'nin satış rakamları açıklandı

Take-Two Interactive, Gta 5'in tarihteki herhangi bir eğlence oyunundan daha hızlı perakende satışlarda 1 milyar dolara ulaştığını iddia etti. Ayrıca, şirket franchise'ın 355 milyondan fazla sattığını belirtti. Take-Two ayrıca GTA 5 Online'ın sürekli gelişeceğini ve Rockstar'ın bunu desteklemeye devam edeceğini iddia ediyor.

Şirkete göre, Grand Theft Auto 5'in toplam 155 milyondan fazla satış yaptığı açıklanırken Red Dead Redemption 2'nin ise 39 milyondan fazla satıldığı söylendi.

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Öte yandan, Red Dead Redemption serisi dünya çapında yaklaşık 62 milyon adet sattı. Red Dead Redemption 2, dolar bazında satışlara göre ABD'de en çok satan ikinci oyun oldu. ABD'de on yılın en çok satan oyunu hem birim hem de dolar satışlarında dayalı olarak ise Grand Theft Auto 5 oldu.

Take-Two Games'in paylaştığı dokümanlara gitmek için buraya tıklayınız.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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