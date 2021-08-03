GTA 5 satışları 150 milyonu aştı!
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GTA 5 satışları 150 milyonu aştı!

GTA 5 satışları 150 milyonu aştı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Grand Theft Auto V, bugüne kadar 150 milyondan fazla satış gerçekleştirdi ve serinin toplam satış miktarını 350 milyona çıkardı.

Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two Interactive, Grand Theft Auto V'nin bugüne kadar 150 milyon kopya sattığını duyurdu. Bu, sekiz yaşındaki bir oyun için büyük bir başarı. Serinin yeni oyunu GTA 6'nın piyasaya sürülmesiyle birlikte ortaya çıkacak satış rakamları GTA 5'in de üstüne çıkacak gibi görünüyor.

GTA 5'in Xbox Series X ve PS5 için yeniden yayınlaması, popülerliğini kaybetmeyen GTA Online için daha fazla kullanıcı sayısı vaat ediyor. Rockstar'ın, GTA 6'yı 2024 veya 2025 yıllarında piyasaya sürüceği iddiaları, GTA 5'in önümüzdeki birkaç yıl içinde büyümeye devam etmesi ve birçok içerik güncellemesi alacağını gösterir nitelikte.

GTA 5 satışları 150 milyonu aştı!

GTA 5, TÜM GTA SERİLERİNİN %42'SİNİ OLUŞTURUYOR!

Take-Two Interactive, GTA 5'in 150 milyon kopya sattığını bildirdi. Tüm serideki 11 oyunun, 350 milyonun üzerinde satış rakamlarına ulaştı. GTA 5 ise daha önce piyasaya sürülen tüm GTA oyunlarının yaklaşık %42'sini oluşturuyor.

Rockstar'ın yaklaşan GTA 5 sürümünde, özel içeriklerin geleceğini biliniyor. Serinin yıl sonuna kadar satışlarda oldukça büyük bir artış görmesi bekleniyor. Oyunun yıl sonuna kadar 10 - 15 milyon daha satmayı başardığını hayal etmek imkansız değil.

Rockstar Games, Grand Theft Auto V'in yeni versiyonuna dair detayları henüz açıklamadı. Ancak, yakın bir tarihte konu hakkında bilgilendirici açıklamalar yapılacaktır.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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