GTA 5 King Kong vs Godzilla Modu Yayınlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GTA 5 King Kong vs Godzilla Modu Yayınlandı

GTA 5 King Kong vs Godzilla Modu Yayınlandı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Godzilla ve King Kong hayranları, bugün sizin için gerçekten özel bir şey var. Yetenekli mod yapımcısı "JulioNIB", Grand Theft Auto 5 için King Kong ve Godzilla modlarının yayın öncesi sürümlerini yayınladı.

Godzilla ve King Kong hayranları, bugün sizin için gerçekten özel bir şey var. Yetenekli mod yapımcısı "JulioNIB", Grand Theft Auto 5 için King Kong ve Godzilla modlarının yayın öncesi sürümlerini yayınladı. Bu modlar King Kong, Godzilla ve Mecha Godzilla olarak oynamanıza izin veriyor. King Kong vs Godzilla modu gerçekten şimdiye kadar ki en modlardan biridir.

GTA 5 King Kong vs Godzilla

Diğer "süper kahraman" modlarına benzer şekilde JulioNIB, üç yaratık için de birçok ikonik hareket ekledi. Örneğin, King Kong yüksek binalara tırmanabilir. Öte yandan, Godzilla atomik nefesini kullanabilir ve hatta nükleer şok dalgasını (Kral Ghidorah'a karşı kullandığı) kullanabilir.

Dürüst olmak gerekirse, bu mod elde edebileceğimiz en iyi King Kong/Godzilla oyunu gibi geliyor. Akılsızca bir eğlence ve çoğumuz kaiju hayranlarının gerçekten istediği şey bu. Şimdi Grand Theft Auto 5'teki tüm binaları yok edebilseydi.

Ama yine de, bu yayın öncesi sürümleri JulioNIB'nin sayfasından indirebilirsiniz. Mod yapımcısı, son sürümleri daha sonraki bir tarihte ücretsiz olarak yayınlamayı planlıyor.

Ayrıca diğer modlarının hepsini olmasa da çoğunu indirmenizi öneririz. Örneğin:

Grand Theft Auto 5 modu var.

PS4 modu da vardır.

Ayrıca bir Modu,

Bir X-men Modu ve bir Modu bulabilirsiniz.

Ayrıca bir Modu, bir Modu, bir

Modu ve bir

Modu da bulabilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Numan Kurtulmuş Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şener Şen Çağla Altunkaya Armağan Çağlayan
Spor Burak Elmas Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Mustafa Denizli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GTA 5 King Kong vs Godzilla Modu Yayınlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 13:41:41. #1.14#

title