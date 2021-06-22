GTA 5'in yeni modu, oyuncuların Godzilla'ya dönüşmesine fırsat veriyor!
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GTA 5'in yeni modu, oyuncuların Godzilla'ya dönüşmesine fırsat veriyor!

GTA 5'in yeni modu, oyuncuların Godzilla'ya dönüşmesine fırsat veriyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Rockstar Games'in 2013 yılında piyasaya sürdüğü GTA 5, aradan yıllar geçmesine rağmen oldukça rağbet gören oyunların başında geliyor. Bu durum geliştirici şirketin oyunda yaptığı yenilikleri beraberinde getiriyor. Grand Theft Auto 5 için yeni gelecek bir mod, oyuncuların efsanevi Godzilla'ya dönüşmesine olanak tanıyor. GTA 5, tüm dünyada ne kadar satış yaptı? İşte detaylar!

GTA 5'in yeni gelecek modu, oyuncuların Godzilla'ya dönüşmesine ve San Andreas'a saldırmasına izin veriyor. Rockstar Games'in açık dünya aksiyon-macera oyunu GTA 5 sekizinci yılını doldurmasına rağmen hâlâ ilk günkü popülaritesini koruyor. GTA hayranları altıncı oyunun gelmesi konusunda ısrarcı olurken, Rockstar cephesi GTA 5'i mümkün olduğunca yenileme konusunda kararlı görünüyor.

Şirketin GTA 5 üzerinde bu kadar çok durmasının sebebi, 2013 yılında piyasaya sürülen bir oyunun, satış rakamlarının hâlâ son derece yüksek olması. GTA 5 tüm dünyada yaklaşık olarak 140 milyonun üzerinde kopya sattı. Rockstar Games'in sahibi Take-Two Interactive'a göre GTA 5, yirmi yıllık bir zaman diliminde toplam satışların %42'sinden sorumlu.

GTA 5'in devam eden popülaritesi ve birden fazla platform üzerinde bulunması oyunun oldukça rağbet görmesine sebebiyet veriyor. Durum böyle olunca, hayranlar oyun içi modlarında sürekli bir yenilik istiyor.

Yeni Godzilla modu, JulioNIB'nin hala eWIP veya Early Work in Progress olarak sınıflandırılan projelerinden biridir. Godzilla modelinin yanı sıra yaratıcı, aynı MonsterVerse serisinin, özellikle bu yılın başlarında yayınlanan Godzilla vs. Kong filminden gelen versiyonu temel alan bir Mechagodzilla modeli de yapıyor.

GTA 5'in yeni modu, oyuncuların Godzilla'ya dönüşmesine fırsat veriyor!
Photo Credit: Screenrant

JulioNIB'in Godzilla modu, hala erken geliştirme aşamasında olduğu düşünülürse, videoda gösterilenlere dayanarak oldukça etkileyici görünüyor.

GTA 5 GODZILLA MODU VİDEOSU

Video: TK REBIRTH

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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