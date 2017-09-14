Gta 5'e Büyük Bir Mod Geldi: Londra Haritası!

GTA 5'e gelecek en büyük modlardan birisi duyuruldu. "Project London" ismi ile tasarlanan modla beraber oyuna Londra haritası eklenecek.





2013'te yayınlandığından beri her tür sistemin karşılaştırması olarak hayatımızda bulunan Grand Theft Auto V, sonunda hernet beğenisini kazanacak bir mod yapımı ile karşı karşıya.







Dünyanın en iyi açık dünya oyunlarından birisi olarak kabul edilen oyuna devasa bir harita yapılıyor. GTA 6'da Londra'ya gelecek gibi birçok söylentiyi duymuşsunuzdur. Belki GTA 6 Londra'ya gelmeyecek, yalnız GTA 5 için Londra haritası tasarlanıyor.



Aradan geçen 4 yılın sonrasında insanları oyunda tutan tek şey GTA Online oluyor. GTA Online'ın da son yıllarda düşüşe geçtiğini söylemek gerekiyor. PC oyuncuları ise biraz daha rahatlar. Oyun modları vasıtası ile GTA 5'in çok farklı yönlerini keşfederek ilk günkü heyecanı yaşamaya devam edebiliyorlar.



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"Project London" ismiyle çıkacak GTA 5 modu Londra'dan ilham alınarak tasarlanacak. Polis arabaları, araziler, yollar ve çok daha çoksı Londra'ya makul hale getirilmiş durumda, yalnız daha yapacak çok iş var. Modun geliştiricilerinden Kieran Merrilees'in PC Gamer'a verdiği röportajda, yalnızca yolların 210 saat uğraşılarak yapıldığını ifade edildi.



Radds Modding ve Albo 1125 ortaklığında gerçekleşen mod, Wembley Stadyumu'nu, birkaç hastaneyi, metro istasyonlarını ve acil durum araçlarını tamamlamış durumda. Tüm bunlara rağmen koskoca bir Londra haritası için önlerinde çok fazla yol var diyebiliriz.



Modun ne zaman tamamlanacağı henüz net değil, yalnız önümüzdeki yıl içerisinde yayınlanacağını umuyorum.