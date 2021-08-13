GTA 3, Vice City ve San Andreas'ın yenilenmiş versiyonları geliyor!
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GTA 3, Vice City ve San Andreas'ın yenilenmiş versiyonları geliyor!

GTA 3, Vice City ve San Andreas'ın yenilenmiş versiyonları geliyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Rockstar Games, Grand Theft Auto serisinin yenilenmiş versiyonunu PS5, Xbox Series X/S, Switch ve PC'ye getiriyor

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Rockstar Games'in yaptığı tarihin en ünlü oyun serilerinden biri olan Grand Theft Auto'tan hayranları sevindiren bir haber geldi.

Aylarca süren söylentiler ve spekülasyonlardan sonra Kotaku, Rockstar Games'in Grand Theft Auto Trilogy oyununu yeniden düzenleyeceğini duyurdu. Oyunun, Nintendo Switch dahil olmak üzere birçok platform için piyasaya sürüleceği söyleniyor.

GTA 3, VICE CITY VE SAN ANDREAS YENİLENEREK GELİYOR!

Kotaku tarafından aktarılan haberlere göre, GTA 3, Vice City ve San Andreas'ın yenilenmiş sürümü PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC, Stadia, iOS ve Android için geliştiriliyor.

Geçtiğimiz yıl, Twitter, Reddit ve çeşitli sosyal medyalarda Rockstar'ın, Grand Theft Auto oyunlarının remake veya remasterının üzerinde çalıştığına dair söylentiler dolaşıyordu. Bu söylentiler ardından Rockstar'ın ana şirketi Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, GTA'nın ekonimisini tehdit eden tüm modların kaldırılacağını açıklamıştı.

Rockstar Games'in, GTA'nın yenilenmiş versiyonunun geliştirme aşamasını bitirmesine çok az bir zaman kaldığı iddia ediliyor. Grand Theft Auto Trilogy oyun içi detayları hakkında ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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