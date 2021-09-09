GT4 Avrupa serisinde 2. olan Gedik ve Tansu, Türkiye'ye gurur yaşattı
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GT4 Avrupa serisinde 2. olan Gedik ve Tansu, Türkiye'ye gurur yaşattı

GT4 Avrupa serisinde 2. olan Gedik ve Tansu, Türkiye'ye gurur yaşattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Almanya'nın Nürburgring pistinde gerçekleşen GT4 Avrupa Serisi 5. ayak yarışlarında 2'inci olarak podyuma çıkma başarısı gösteren Yağız Gedik ve Hasan Tansu ikilisi, Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

Almanya'nın Nürburgring pistinde gerçekleşen GT4 Avrupa Serisi 5. ayak yarışlarında 2'inci olarak podyuma çıkma başarısı gösteren Yağız Gedik ve Hasan Tansu ikilisi, Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

Almanya'nın Nürburgring pistinde gerçekleşen GT4 Avrupa Serisi 5. ayak ilk yarışında 11 kapı numarasıyla mücadele eden Yağız Gedik ve Hasan Tansu, genel klasmanı 7'inci, PRO-AM klasmanını ise 2. sırada tamamlayarak podyumda kupa kaldırdı. GT4 Avrupa Serisi'nde ülkemizi temsil eden ilk ve tek Türk takımında yer alan Yağız Gedik ve Hasan Tansu'nun elde ettikleri bu başarı gurur kaynağı oldu.

GT4 Avrupa Serisi'nin son durağı olan 6. ayak yarışları 7-10 Ekim tarihlerinde İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleşecek. - UŞAK

GT4 Avrupa serisinde 2. olan Gedik ve Tansu, Türkiye'ye gurur yaşattı
GT4 Avrupa serisinde 2. olan Gedik ve Tansu, Türkiye'ye gurur yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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GT4 Avrupa serisinde 2. olan Gedik ve Tansu, Türkiye'ye gurur yaşattı - Haberler Spor
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