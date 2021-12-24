GSYİAD'dan İHA'ya ödül

GSYİAD Sarı-Kırmızı Kareler fotoğraf yarışmasında İhlas Haber Ajansı Foto Muhabiri Mehmet Şirin Topaloğlu mansiyon ödülü aldı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu sene 19. kez yapılan GSYİAD Sarı-Kırmızı Kareler fotoğraf yarışmasının ödül töreni Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Törene Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, üyeler ve ödül alan basın mensupları katıldı.

Yarışmada İhlas Haber Ajansı foto muhabiri Mehmet Şirin Topaloğlu da mansiyon ödülü aldı.

Törende konuşan Burak Elmas, "Bu geleneksel takvimin değerli bir proje olduğunu düşünüyorum. Bizler önde görülen insanlarız. Bu görüntüyü sağlayan arkada emekçiler var. Soğukta, karda, çamurda bir hizmet götürmek, yaptığımız işlerin görsel olarak ortaya çıkmasını sağlayan basın mensuplarına teşekkür etmeyi ve takdir etmeyi bazen ikinci plana atıyoruz. Emekçi arkadaşlarımızın verdiği emek Türk sporu adına önemli. Bu çekilen fotoğraflar, videolar bizlerden sonraki jenerasyona tarih bırakıyor. Onlar tarihe büyük bir katkı yapıyorlar. Yarışmaya katılan, ödül alan tüm emekçi arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

GSYİAD olarak birçok etkinlikleri olduğunu, bunların içinde bu yarışmanın yıllardır önemli olduğunu ifade eden İbrahim Hatipoğlu, "Bu yarışmamıza çok daha fazla foto muhabirleri çok daha fazla fotoğrafla katılıyordu. Fotoğraflar çok önemli kareler. Fotoğraf kareleri maçları ölümsüzleştiriyor. Bu yarışmaya katılan foto muhabiri kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu fotoğraflar takvimde ölümsüzleştiriliyor. 20 bin adet GS Store'da 1 Ocak'tan itibaren satışa çıkacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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