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GSYH’de sanayinin payı son 20 yılın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi 2019'un üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyürken, GSYH içerisinde en dikkat çeken unsurlardan biri de sanayinin payında yaşanan artış oldu.

10.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:06
GSYH’de sanayinin payı son 20 yılın zirvesinde

tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi 2019'un üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyürken, GSYH içerisinde en dikkat çeken unsurlardan biri de sanayinin payında yaşanan artış oldu.

Kaynak: Dunya.com

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