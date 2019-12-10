GSYH’de sanayinin payı son 20 yılın zirvesinde
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi 2019'un üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyürken, GSYH içerisinde en dikkat çeken unsurlardan biri de sanayinin payında yaşanan artış oldu.
10.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:06
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi 2019'un üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyürken, GSYH içerisinde en dikkat çeken unsurlardan biri de sanayinin payında yaşanan artış oldu.
Kaynak: Dunya.com