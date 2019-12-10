GSYH’de sanayinin payı son 20 yılın zirvesinde

10.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:06

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi 2019'un üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyürken, GSYH içerisinde en dikkat çeken unsurlardan biri de sanayinin payında yaşanan artış oldu.