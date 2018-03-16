Gss Primleri Son Gün Uyarısı

Mardin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Genel Sağlık Sigortasına (GSS) ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Abdulkerim Şahin, yaptığı açıklamada, ülkede ikamet eden ve herhangi bir kapsamda sağlık güvencesi bulunmayan vatandaşlar hakkında uygulanan Genel Sağlık Sigortasının zorunlu olduğunu anımsatarak, bu kapsamda olan vatandaşların 1 Nisan 2017 tarihi öncesi ödenmemiş prim borçlarının 6824 sayılı Kanun ile başvuru şartı aranmaksızın yapılandırılmış olduğunu belirtti.

Gelir testine hiç başvurmamış genel sağlık sigortalısının 2 Nisan'a kadar gelir testine müracaat etmeleri ve gelir testi sonucu gelirlerinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespit edilmesi durumunda genel sağlık sigortası prim borçlarının silineceğini kaydeden Şahin, şöyle devam etti:

"Yapılan gelir testi sonucunda aile içi kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olan genel sağlık sigortalılarımızın gecikme zammı ve gecikme cezası borçları silinmiştir. Gecikme zammı ve gecikme cezası silinen bu borçlar, aylık sadece 53,33 lira üzerinden yeniden hesaplanmış ve son ödeme tarihi ise 30 Nisan olarak belirlenmiştir. 1 Nisan 2017 tarihi öncesine ait prim borçları e-devlet üzerinden veya kurumumuza müracaat edilerek öğrenilebilmekte. Kurumumuzla anlaşmalı bankalar aracılığıyla ya da internet üzerinden internet bankacılığı veya kredi kartı ile ödenebilmektedir."