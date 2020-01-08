GSS prim borcu olanlara müjde! GSS nedir? GSS prim borcu nedir?

08.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; GSS kapsamında olup prim borçları nedeniyle sağlık hizmeti alamayan vatandaşlar tasarruf hükmünden muaf sayılacak. İşte GSS prim borcu detayları...

GSS BORCU OLANLAR SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kanun değişikliği ile; prim borcu olan Bağ-Kur'lular ile Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan vatandaşlar sağlık hizmetinden fadalanabilecek.

Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı, GSS kapsamında olup prim borçları nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak Türk vatandaşlarının, devlet ve üniversite hastanelerinde alacakları sağlık hizmeti, tasarruf yasasının ilgili hükmünden muaf tutuldu. Böylelikle prim borcu bulunanlar da 2020 sonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

GSS NEDİR?

Genel sağlık sigortası olarak bilinen GSS, kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları durumunda ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, ifade eder. Bu yenilikten önce sigortalılar sadece dahili oldukları sosyal güvenlik kuruluşlarının sağlık hizmetlerinden yararlanıyordu. Öte yandan sosyal güvenlik kuruluşları da birbirinden farklıydı. Sonuç olarak herkes hizmetlerden eşit oranda faydalanamıyordu.

Genel sağlık sigortası ile kişilerin ekonomik gücüne, tercihine bakılmadan toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlandı. Ayrıca, yasa ile norm ve standart birliği sağlandı.