Gso Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi Yeni Hükümeti Kutladı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayırlı olmasını dileyerek, kurulan yeni hükümeti kutladı. Ünverdi, "Yeni bir anlayış çerçevesinde, bürokrasinin azaldığı, istikrar ve güvenin arttığı bir ortamda ülkemizin kalkınması hız kazanacaktır" dedi.

Adnan Ünverdi, açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızı, kabinede görev alan bakanlarımızı, TBMM çatısı altında görev yapacak milletvekillerimizi tebrik ediyor, yeni yönetim sisteminin ve yeni hükümetin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklanan kabinede Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül'ün aynı göreve devam ediyor olmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Ünverdi, Gaziantep'in yeni dönemde de bakanlık nezdinde temsil edilecek olmasının çok önemli olduğunu belirterek, Abdulhamit Gül'e çalışmalarında başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkemizin gelişmesine ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almasına önemli katkılar sunacağını belirten Ünverdi, şunları dile getirdi:

"Yönetim sistemindeki değişiklikle birlikte ülkemiz yeni bir döneme girmiştir. Bakanlık sayısının azalması ile bürokratik mesafeler kısalarak hızlı kalkınmanın önü açılacaktır. Tesis edilecek yeni bir istikrar ve güven süreci ile üretim, istihdam ve ihracatımız ivmelenerek artacaktır.Kamu ve özel sektörün işbirliği içerisinde ülkemizin, iş ve yatırım ortamının iyileşerek büyüyeceğine yürekten inanıyoruz.Sanayici ve işadamları olarak bundan sonra da büyümeyi artıracak yapısal reform ve teşviklerin artarak devam etmesini bekliyor, ülkemizin yeni bir sıçrama hamlesi yakalayacağından şüphe duymuyoruz." - GAZİANTEP