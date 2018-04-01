Gso Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu, Mart Ayı İhracat Rakamlarını Değerlendirdi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Mart ayında ihracat rakamlarının artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hiç durmadan büyümeye, üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata devam edeceğiz" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Mart ayı ihracat rakamlarını değerlendiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, 2018 yılı Mart ayında Gaziantep'ten 2017 yılı Mart ayına göre yüzde 2,2 artışla 612 milyon 307 bin dolar ihracat gerçekleştiğini belirtti. Ocak-Mart 2018 döneminde ise Gaziantep'in ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 oranında artışla 1 milyar 675 milyon 675 bin dolara yükseldiğini söyleyen Konukoğlu, "Sanayicilerimizi azimli ve inançlı çalışmaları sayesinde edinilen bu rakamlardan dolayı tebrik ederim" ifadelerini kulandı.

İhracattaki başarıları gün geçtikçe artan, yeni pazarları iyi değerlendiren ve dış ticaret rakamlarında bölgenin lider şehri konumunda olan Gaziantep'in sanayideki gücünün ve üretimdeki çalışkanlığının yadsınamaz bir başarı olduğunu vurgulayan Konukoğlu, "Ekonomik seferberlik ruhuyla başardığımız 2017 yılındaki büyüme, 2018 yılında da görülüyor ki katlanarak devam ediyor. İhracatta, istihdamda ve ülke genelinde yakaladığımız ekonomik büyüme trendi, global dünyada kıyasıya yaşanan rekabete rağmen istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Bu büyümede ve bu rakamlarda da görülüyor ki küresel ticaretteki tecrübelerimiz başarıyı, başarımız da bir sanayi şehri olmamızı ve ülke ekonomisine sağladığımız ekonomik katkıyı doğruluyor" dedi.

Mart ayında Türkiye'den yapılan ihracatın yüzde 11,5 artarak 15 milyar 106 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Konukoğlu, "Bu rakamlarla Türkiye, Mart ayında yaptığı ihracat ile tarihindeki en yüksek ihracat rakamlarını gerçekleştirmiş oluyor. Hem ülkemizde hem de Gaziantep'te ekonomik gücümüze katkı sağlayan ve destek olan herkese Gaziantep Sanayi Odası ve şahsım adına teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP