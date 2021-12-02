GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Gaziantep'in Kasım ayı ihracatının 904 milyon 737 bin dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ihracat rakamlarının geçen yılın kasım ayına oranla yüzde 27,7 oranında arttığını söyledi. Gaziantep'in Ocak-Kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,6 artışla 9 milyar 128 milyon 60 bin dolar ihracata ulaştığını ve Türkiye genelinde 5'inci sıradaki yerini koruduğunu kaydeden Ünverdi, "Covid-19 salgınının neden olduğu olumsuzlukların etkilerine rağmen ihracat rakamlarımız ülkemiz ve ilimiz bazında yeni başarılar göstermeye devam ediyor. Birçok alanda öncü olan şehrimiz sanayisinin çarkları giderek daha hızlı dönmekte, üreticilerimiz ve ihracatçılarımız özveri ile çalışarak, daha fazla üretmek ve istihdam oluşturmak için ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar. Bu sayede Gazi şehrimizin kasım ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,7 oranında artarak toplam 904 milyon 737 bin dolar olarak gerçekleşti. Şehrimiz ayrıca büyük bir başarı örneği daha göstererek bu yılın Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 29,6 artışla 9 milyar 128 milyon 60 bin dolar ihracat rakamını yakaladı. Şehrimiz açısından gurur verici olan bu seviyelere ulaşmak güç birliği ve ortak akıl ile yapılan çalışmaların bir sonucudur. İhracattaki bu başarı ve sanayimizin sürdürülebilirliğini de kur, faiz ve enflasyon dengesiyle birlikte; öngörülebilirlik, istikrar ve güven ortamını tesis ederek sağlayabiliriz. Bu rakamlara ulaşılmasında büyük emekleri olan, canla başla çalışan sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı, çalışanlarımızı ve emeği olan herkesi kutluyorum. Gaziantep Sanayi Odası olarak ihracat çarkındaki katkımızı daha da artırmak, bu yolda firmalarımızı daha güçlendirmek ve rekabetçiliklerini artırmak adına kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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