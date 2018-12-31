Gso Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'den Yeni Yıl Mesajı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 2019 yılının birlik ve beraberlik içerisinde, kalkınma ve refahın arttığı, ekonomiden sosyal yaşama kadar her alanda daha güzel günlerin yaşandığı bir yıl olmasını diledi.

Ünverdi, yayımladığı mesajında, 2018 yılının acısıyla tatlısıyla geride kaldığını belirterek, "Yeni yılın, Gaziantep ve ülkemiz adına daha güzel gelişmelere vesile olmasını, tüm dünyaya barış, huzur ve refah getirmesini dileyen Ünverdi, "Geride bıraktığımız yılda dünyada ve ülkemizde önemli gelişmeler oldu. Ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin güvenliği noktasında çok başarılı sınır ötesi operasyonlar gerçekleştirdi. Allah milletimizin birliğini, dirliğini bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Küresel ekonomide yaşanan gelişmelerden ülkemizin de etkilendiğini ve özellikle döviz kurundaki yükselişin iş dünyasına olumsuz yansımalarının olduğunu dile getiren Ünverdi, "2018 yılının Ağustos ayından sonra ekonomi alanında yaşananlar bizi zorlasa da devletimizin attığı adımlar ve aldığı tedbirlerle bir dengelenme süreci başladı. İnşallah 2019'un daha güzel bir yıl olacağını ümit ediyor ve özellikle yılın ikinci yarısı ile birlikte bir toparlanma süreci öngörüyoruz. Biz Gaziantepli sanayiciler olarak atalarımızdan aldığımız güç ve inançla şartlar ne olsun çalışmaya, üretmeye, ihracata ve istihdama devam ediyoruz. Azim ve kararlılıkla bugünlerin de geride kalacağına yürekten inanıyoruz. Etrafımızda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen bugün olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nun "Dünya'da Türkiye, Türkiye'de Gaziantep' sözüne işaret eden Ünverdi, "Biz bu anlayışla kentimiz ve ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi için çalışıyoruz. Gaziantep olarak her zaman daha fazla ihracat için gayret ettik ve 2018 yılının başında kent olarak hedeflediğimiz 7 milyar dolar ihracat hedefine de inşallah ulaşmış olacağız" ifadelerine yer verdi.

2019 yılının daha güzel günlere vesile olmasını dileyen GSO Başkanı Ünverdi'nin mesajında, "Yeni yıl ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. Çok değerli hemşehrilerimin ve tüm milletimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA