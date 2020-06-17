GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması
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GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, işsizlik sigortası fonu işveren primlerinin iki katına çıkacağı yönünde bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin iş dünyasında kaygıyla karşılandığını belirterek, "Bıçak sırtı bir dönemde ayakta durmaya ve istihdamını...

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması
17.06.2020 12:22 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:28

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, işsizlik sigortası fonu işveren primlerinin iki katına çıkacağı yönünde bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin iş dünyasında kaygıyla karşılandığını belirterek, "Bıçak sırtı bir dönemde ayakta durmaya ve istihdamını korumaya çalışan işverenlerimize yönelik alınacak böylesi bir karar hem işçiye hem de işverene darbe vurur" dedi.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, Korona virüs (COVID-19) sürecinde sanayicilerin üretim ve ihracatta büyük kayıplar yaşamasına rağmen istihdamını sürdürdüğünü belirterek, "Kamu tarafından istihdamı korumak amacıyla farklı destekler verilirken işsizlik sigortası fonu işveren primlerinin yüzde 3'ten yüzde 6'ya yükseltilmesi çalışmalarını anlamak mümkün değildir. İşçi ve işverenin birlikte mücadele verdiği bu süreçte işgücü maliyetlerindeki artışın istihdama olumsuz yansımaları olacaktır. Kamu ve özel sektörün omuz omuza vererek yürüttüğü salgınla mücadelede sürdürülebilirlik adına önemli adımlar atılırken, yapıcı ve onarıcı kararların devam etmesi en büyük temennimizdir" şeklinde konuştu.

"Biz her zamana devletimizin yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz" diyen Ünverdi, "İş dünyası olarak koşullar ne olursa olsun ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Ancak yükümüz ağır ve yolumuz uzun. Bugünleri atlatabilmemiz adına Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve hükumetimizden beklentimiz yasa taslağından vazgeçilerek, işgücü maliyetlerinin yükselmesinin önüne geçilmesidir. Ancak bu şekilde zorlukları aşabilir ve bir toparlanma sürecine girebiliriz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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