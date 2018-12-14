Gso Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Ülkemizin üretim ve ihracat gücünü geliştirme noktasında meslek kuruluşlarımızın işbirliği içinde olması gücümüze güç katıyor"dedi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Meclis Başkanı Talip Kuriş, Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve beraberindeki heyet GSO'ya ziyarette bulundu. İki kentin sanayi ve ticari yapısının konuşulduğu ziyarette, Türkiye'nin üretim ve ihracatını arttırmaya yönelik projelerle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde de bulunuldu. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdiziyarette yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, "Gaziantep üreten bir şehir. Kent olarak Kasım ayında 665 milyon 637 bin dolar ihracatla aylara göre tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Hem tarihi rekor kırdık hem de Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat yapma başarısını gösterdik. İnşallah bu yıl sonunda da 7 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağız" dedi. Türkiye'nin önemli sorunlarından birisinin sanayide kalifiye elaman bulma sıkıntısı olduğunu kaydeden Ünverdi, bu konuya çözüm bulma adına Mesleki Eğitim Merkezi'ni kurduklarını söyledi. Merkezde sanayinin ihtiyacı doğrultusunda mesleki eğitimler verdiklerini dile getiren Ünverdi, kalifiye eleman yetişmesiyle kentimizde ve ülkemizde daha çok katma değerli, yüksek teknolojili ürün geliştirileceğini ifade etti. Gaziantep ve Kilis illerinin işbirliğiyle "Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kuruluş çalışmalarının devam ettiğini aktaran Ünverdi, "Türkiye'de iki şehir arasında kurulması açısından bir ilke imza atılan projeyle bölgemizin kalkınması ve sanayisinin gelişmesi ivme kazanacak. Ayrıca, Hassa-Dörtyol Tünel Projesi ve otoyol bağlantısının gerçekleştirilmesiyle birlikte İskenderun Limanı'na ulaşım kısalacak, Gaziantep ve Kilis sanayicilerinin yanı sıra bölge iş adamları zaman ve maliyetler açısından büyük tasarruf yaparak, rekabet üstünlüğü elde edecekler. Buraya uluslararası yatırımcıları yatırım yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Ünverdi, geçtiğimiz günlerde Ankara'da Türkiye'nin ilk Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezinin (Model Fabrika) açıldığını hatırlatarak, Gaziantep'te de Model Fabrikanın açılacağını belirterek sanayicilerin verimliliğinin daha da artırılması ve dünyayla rekabet edebilmesinin amaçlandığını sözlerine ekledi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ da yurt içinde ve yurt dışında yaptıkları ziyaretlerden edindikleri tecrübelerle ülkemizin üretimine daha fazla katkı sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

Gaziantep'in sanayi kenti olmasının yanında 'Gastronomi kenti' olduğunu ve kentin bu özelliğini yerinde görmek istediklerini aktaran Altuğ, "Sakarya da Gaziantep gibi üreten bir sanayi şehri.Şuanda en fazla ihracat yapan iller sıralamasında Gaziantep'in ardından 7'inci sırada bulunuyoruz. Hedefimiz ilk 5 içine girmek. Oda ve şehir olarak üretmeye çok önem veriyoruz. Bu anlamda diğer odalara bu tür ziyaretler yapmayı önemsiyoruz. Ev sahipliğiniz için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, Yönetim Kurulu Üyeleri; Melike Yüksel, Perihan Çöçelli, Başar Küçükparmak, Mustafa Özmermer, Mustafa Özgüler, Metin Erturhan, Hakan Aslansoy ile Genel Sekreter Kürşat Göncü'nün de hazır bulunduğu ziyaret sonunda karşılıklı hediye alışverişinde bulunuldu. - GAZİANTEP