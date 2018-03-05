Gso, Vergi Bilincine Dikkat Çekti

GSO Başkanı Adil Sani Konukoğlu, vergi bilincine dikkat çekerek, "vergi ödemek hepimizin vatandaşlık görevidir" dedi.

Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin ve beraberindeki grup müdürleri Arif Özefe ile Mithat Önalan, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nu ziyaret etti. Halkımızda vergi bilincinin ve öneminin oluşturulması ve herkese vergi ödemelerinin benimsetilmesi amacıyla her yıl şubat ayının son haftasının "Vergi Haftası" olarak kutlanıldığını belirten Halil Tekin, sanayi kenti olan Gaziantep'in vergi gelirindeki önemini dile getirdi. 29. Vergi Haftası sebebiyle gerçekleştirilen ziyarette GSO Başkanı Adil Sani Konukoğlu, vergi ödemelerinin çok önemli bir konu olduğunu vurgulayan, "Vergi ödemek hepimizin vatandaşlık görevidir. Vergi Haftası münasebetiyle, devletimizin ve ülkemizin bekası için tüm vatandaşlarımızda vergi bilincini arttırmalı ve yeni nesillere de bu bilinci aktarmalıyız" dedi.

GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Adnan Ünverdi ve Cevdet Akınal ile Yönetim Kurulu üyeleri de ziyarette hazır bulundu. Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu'na bir buket çiçek sundu. - GAZİANTEP