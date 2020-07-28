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GSO ve saha İstanbul işbirliğinde geleceğin patron ve yöneticilerine saha MBA programı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile SAHA İstanbul işbirliğinde Gaziantep'teki genç işadamları ve yöneticilere yönelik, Harward, Stanford gibi dünyanın en üst düzey 15 üniversitesinin MBA programlarından derlenen SAHA MBA programı düzenlenecek.

GSO ve saha İstanbul işbirliğinde geleceğin patron ve yöneticilerine saha MBA programı
28.07.2020 17:42 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:46

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile SAHA İstanbul işbirliğinde Gaziantep'teki genç işadamları ve yöneticilere yönelik, Harward, Stanford gibi dünyanın en üst düzey 15 üniversitesinin MBA programlarından derlenen SAHA MBA programı düzenlenecek.

Gaziantep sanayisinin teknolojik dönüşümü projesi kapsamında, Gaziantep Sanayi Odası ve SAHA İstanbul işbirliğiyle, Gaziantep sanayicilerine yönelik düzenlenecek programın eğitimleri TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) tarafından GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde verilecek.

Dünyanın ve ülkemizin en prestijli kurumları tarafından hazırlanan programın, ikinci ve üçüncü nesil yöneticiler açısından büyük öneme sahip olduğunun altını çizen GSO Başkanı Adnan Ünverdi, "SAHA MBA sertifikası çok özel bir program ve belli bir kontenjan çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Geleceğin patronları ve beyaz yakalılara yönelik düzenleyeceğimiz program ile genç patronlarımız ve beyaz yakalı olarak tabir ettiğimiz yöneticilerimize kendi alanları ile birlikte yüksek teknoloji, dijitalleşme, endüstri 4.0 gibi alanlarda eğitimler verilecek. Bu eğitimleri de Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) ile destekleyecek ve sanayimizi endüstri 5.0'a hazırlayacağız. İleri teknoloji ve yüksek katma değerli üretimlerle şehrimizin İSO 500'deki 26 olan firma sayısını inşallah hızla daha da artıracağız. Zaten belli bir eğitime sahip olan genç yöneticilerimizin aldıkları bu üst düzey eğitimlerle şehrimizin rekabet gücünü de çok daha yukarıya çıkaracaklarına yürekten inanıyorum" dedi.

SAHA MBA'nın daha önce İstanbul Sanayi Odası ve SAHA İstanbul işbirliğinde gerçekleştirildiğini anımsatan Adnan Ünverdi, "TÜBİTAK TÜSSİDE'nin yönetim bilimleri alanındaki araştırmaları ve deneyimleri ile sanayicinin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmış ve ilk olarak 2019 yılında İstanbul ve Ankara'da uygulanmıştır. Odamızın girişimleri sonucunda, bu yıl İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Gaziantep'te uygulanacak SAHA MBA programı, Ekim 2020 - Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek" şeklinde konuştu.

MBA programının Harward, Stanford gibi dünyanın üst düzey 15 üniversitesinin MBA programları, katılımcıların ihtiyaçları, firmaların amaç ve hedefleri ışığında kendi beklentilerine uygun bir yaklaşım ile hazırlandığının altını çizen Ünverdi, "Programda, Kurumsallaşma ve İş Yönetimi, Veriye Dayalı Karar Verme, Fikirden Pazara Ürün Geliştirme ve Proje Yönetimi, Finansal Yönetim, Teknoloji Trendleri ve İnovasyon temalarına yer verildiğini söyledi.

Eğitimlerin video konferans ve yüz yüze gerçekleştirileceğini dile getiren Ünverdi, "Bu temalarda toplam 242 saatlik 23 farklı eğitim başlığı, sektörlerin ihtiyaç duyduğu yetkinlikler ve gelişen teknolojiler açısından 23 günlük yüz yüze ve 23 adet çevrimiçi (video konferans) eğitim kurgusuna uygun olarak hazırlanmıştır. SAHA MBA Programı öğretim kadrosu, ülkemizin önde gelen üniversitelerinin akademisyenleri, havacılık, sertifikasyon, dijital dönüşüm gibi konularda uzmanlıkları bulunan sektör uzmanları ve TÜBİTAK uzmanları ve yöneticileri arasından seçilmiştir" ifadelerini kullandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi açıklamasının son bölümünde, genç işadamlarına seslenerek, "Sanayide, üretimde, ihracatta büyük bir değişim ve dönüşüm yaşıyoruz. Tüm dünyada gelişen teknolojiler ve dijitalleşme ile birlikte üretim prosesleri de değişiyor. Gaziantep'te bugün işletmelerimizde iyi eğitim almış, üniversiteyi bitirmiş gençlerimiz önemli görevler alıyor ve kendileriyle gurur duyuyoruz. Sanayimizi geleceğe taşıyacak, yeniliklere adapte ederek köprü görevi görecek olan da gençlerimiz. SAHA MBA programını da bu yüzden çok değerli buluyoruz. Bugün patron olan ya da yarının patronu ve yöneticileri olacak gençlerimiz, bu tür global ölçekli eğitim ve uygulama programları ile şehrimiz ve ülke sanayisine yön verecekler" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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