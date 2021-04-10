GSO ve GTO'dan Model Fabrika'da müşterek komite toplantısı
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GSO ve GTO'dan Model Fabrika'da müşterek komite toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
GSO ve GTO'dan Model Fabrika'da müşterek komite toplantısı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından makine ve metal sanayi sektörünün sorunları ve çözüm yolları ile Model Fabrika'nın sektöre sunacağı katkıların görüşüldüğü Müşterek Komite Toplantısı gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından makine ve metal sanayi sektörünün sorunları ve çözüm yolları ile Model Fabrika'nın sektöre sunacağı katkıların görüşüldüğü Müşterek Komite Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Gaziantep'te makine ve metal sanayinde üretim yapan iki odanın firma temsilcileri bir araya gelerek ortak çalışmalar ve sektörün gelişmesine yönelik istişarelerde bulundu.

"Üretimde verimliliği artırmak ve dijital dönüşüm adına endüstri 4.0'a ayak uydurmayı hedefliyoruz"

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Model Fabrika Proje Sorumlusu Başar Küçükparmak, Model Fabrika ile üretimde verimliliği artırmak ve dijital dönüşüm adına Endüstri 4.0'a ayak uydurmayı hedeflediklerini belirterek, "Model Fabrika aslında bir eğitim merkezi ve yalın üretim için model teşkil edecek üretim merkezidir. Plastik, tekstil, makine ve metal gibi tüm sektörlerde firmalar, kendi üretim süreçleri ile ilgili aldıkları eğitimleri işletmelerine uygulayabilirler. Verimlilik eğitimlerimize yakın zamanda dijitalleşmeyi de ekleyeceğiz. 1 Haziran'dan itibaren dijitalleşme ile ilgili altyapı tamamlanmış olacak. Şu an için Model Fabrika'dan eğitim alan firmalarımıza KOSGEB destek sağlıyor. İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile de finansman desteği için bir protokol hazırlığı yapıyoruz. Tüm firmalarımızın Model Fabrika'dan faydalanması sanayimizin gelişmesi için çok önemli ve firmalarımızı buraya davet ediyoruz. Bu bağlamda bugün birlikte düzenlediğimiz Müşterek Komite Toplantısı'na katılan Odamız ve Gaziantep Ticaret Odası meslek komite üyelerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Model Fabrika'da temel amaç verimliliği sağlamaktır"

Model Fabrika'daki temel amacın verimliliği sağlamak olduğunu söyleyen GSO Genel Sekreteri Bülent Şişman ise, "Model Fabrika ile işletmelerde yapılan üretimi israfa girmeden en hızlı şekilde sağlamayı hedefliyoruz. Ancak bu sayede maliyetlerimizi düşürebiliriz. Burada bütüncül bir sistem işleniyor. Bir işletmede olabilecek tüm süreçleri ele alan Model Fabrika'da 22 farklı modül var ve tüm sektörlere hizmet veriyor. Tüm firmalarımızın Model Fabrika'dan yararlanmasını bekliyoruz. Gaziantep Ticaret Odası'nın kıymetli komite üyelerine de Müşterek Komite Toplantısına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GSO ve GTO Müşterek Komite Toplantısı'na, GSO Meclis Başkan Yardımcısı Ali Özpolat, GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Model Fabrika Proje Sorumlusu Başar Küçükparmak, GSO Genel Sekreteri Bülent Şişman, GTO Genel Sekreter Yardımcısı Gülbin Çalışkantürk, GSO Komite Üyeleri Barış Özpolat, Mehmet Göğüş, Özalp Kibar, GTO Komite Üyeleri Uğur Sarıbal, Altan Kocalar, Necmettin Ay, Hakan Küpeli, Sinan Göymen ve Bülent Evyapan katıldı. - GAZİANTEP

GSO ve GTO'dan Model Fabrika'da müşterek komite toplantısı
GSO ve GTO'dan Model Fabrika'da müşterek komite toplantısı
GSO ve GTO'dan Model Fabrika'da müşterek komite toplantısı
GSO ve GTO'dan Model Fabrika'da müşterek komite toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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