Gso'nun E-Ticaret Atağı Projesi Eğitimine Yoğun İlgi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından, oda üyelerinin ve ürünlerinin tanıtımının yapılması, ihracatın artırılması ve E-ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla başlatılan, 'GSO E-Ticaret Projesi' kapsamında düzenlenen eğitime firmalar yoğun ilgi gösterdi.

GSO Sani Konukoğlu Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan bilgilendirme eğitiminde, katılımcılara E-ticaret dönüşümünde firmaların dikkat etmesi gereken noktalar, dijital pazardaki son durum ve gelişmeler hakkında bilgi verildi. Firmaların üye yapılacağı globalpiyasa.com ve tradeatlas.com web sitelerinin yetkilileri yürütülecek faaliyetler hakkında detaylı bilgi verdi ve toplantıda katılımcıların soruları da cevaplandı. GSO üyelerinin 2018 yılında ihracatını artırmak için bu projeyi başlattıklarını kaydeden GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü, firmaların iki e-ticaret sitesine üye yapılacağını ifade ederek, "Şuana kadar projeye 120 firmamız katıldı. Amacımız bütün üyelerimizin sisteme dahil olmasıdır" dedi.

Göncü, gsotrade.com portalına üye olan firmalara özel hazırlanacak sayfalarda globalpiyasa.com ile firmaların bir yıl boyunca 800'e yakın ürününü fotoğraflarla, videolarla sayfasında sergileyebileceklerini ifade ederek; "İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça, Çince dillerinde hizmet, müşterilerine özel şifreli girişle online showroom oluşturma imkanı, 8 farklı kullanıcıyla erişim hakkı, özel dijital katalog oluşturma imkanı, E- ticaret sipariş takip ve raporlama modülü gibi birçok seçenek yer alacak. İkinci site olan tradeatlas.com ile de firmalarımız bir yıl boyunca ürettikleri ürünün ismini veya 6 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodunu sitenin veri tabanında aratarak 200'den fazla ülkeden söz konusu ürünü ithal eden firmaların detaylı bilgilerine ulaşabilecek. Ayrıca proje boyunca katılımcı firmalar için e-ticaret konusunda özel eğitimler ve danışmanlık programları düzenlenecek" dedi.

Projede yer almak isteyen firmaların www.gsotrade.com sitesine kayıt yaptırması ve katılım bedelini web sitesinde belirtilen banka hesabına yatırmasının yeterli olacağını dile getiren Göncü, "Proje katılım bedeli olarak ödenen bedelin yüzde 70'inin firmalara proje başladıktan sonra iade edileceğini kaydetti.

Teknolojinin sürekli olarak geliştiğini ve değiştiğini, ticaret ve pazarlama sektörünün de bu değişimden etkilendiğini kaydeden Göncü, "E-ticaret ile birlikte dijitalleşmenin sağladığı hız, kolaylık ve geniş müşteri portföyü imkanı firmalarımıza yeni fırsatlar sağlıyor. Biz de GSO olarak E-ticaret ağlarında firmalarımızın daha etkin olmasına ve dijital pazarlama çağına uyum sağlamasına destek olmak için bu projeyi başlattık" diye konuştu. - ŞANLIURFA