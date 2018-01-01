Gso'nun E-ticaret Atağı Projesi Başladı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO),oda üyelerinin ve ürünlerinin tanıtımının yapılması, ihracat kapasitelerinin artırılması ve E-ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla, 'GSO E-ticaret Atağı Projesi'ni başlattı.



GSO üyeleri, proje ile 1 yıl boyunca uluslararası piyasalarda daha fazla müşteriye ulaşmak amacıyla düzenlenen faaliyetler aracılığıyla E- ticaret konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri alacak ve GSOTRADE portalına üyelik hakkı kazanacak.



46 ülkeden milyonlarca ithalatçı bilgisine ulaşabilecekler



GSOTRADE portalına üye olan firmalara özel hazırlanacak sayfalarda; 800 ürünü sergileme ve satış hakkı, İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça, Çince dillerinde hizmet, müşterilerine özel şifreli girişle online showroom oluşturma imkanı, 8 farklı kullanıcıyla erişim hakkı, özel dijital katalog oluşturma imkanı, E- ticaret sipariş takip ve raporlama modülü gibi birçok seçenek yer alacak.



Ayrıca portala üye olan firmalar, üretmiş oldukları ürünlere yönelik 46 ülkedeki 4 milyondan fazla ithalatçı arasından doğrulanmış, güvenilir alıcı bilgilerine erişebilecek. İthalatçı firmaların bilgilerine ve ticaret detaylarına ulaşabilecek.



Projeye katılım



Projede yer almak isteyen firmaların www.gsotrade.com sitesine kayıt yaptırması ve katılım bedelini web sitesinde belirtilen banka hesabına yatırması yeterli olacak. Proje ile ilgili detaylı bilgi, GSO Ticaret Departmanı'ndan öğrenilebilecek.Proje katılım bedeli olarak ödenen bedelin yüzde 70'i firmalara proje başladıktan sonra iade edilecek. Teknolojinin sürekli olarak geliştiğini ve değiştiğini, ticaret ve pazarlama sektörünün de bu değişimden etkilendiğini kaydeden GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü, "E-ticaret ile birlikte dijitalleşmenin sağladığı hız, kolaylık ve geniş müşteri portföyü imkanı firmalarımıza yeni fırsatlar sağlıyor. Biz de GSO olarak E-ticaret ağlarında firmalarımızın daha etkin olmasına ve dijital pazarlama çağına uyum sağlamasına destek olmak için bu projeyi başlattık" dedi.



Proje kapsamında firmaların geniş ziyaretçi ağına sahip e-ticaret sitelerine üye yapılacağını dile getiren Göncü, "Firmalarımızın E-ticaret dönüşümü için eğitim ve danışmanlık hizmetleri vereceğiz.Ayrıca ürettikleri ürüne yönelik 40'tan fazla ülkedeki güvenilir ithalatçı bilgilerine ulaşmalarını sağlayacağız. Yürütülecek bu faaliyetlerin tamamının maliyeti yüzde 70 oranında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenecek. Üyelerimizi bu önemli projede yer almaya çağırıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP