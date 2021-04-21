GSO Nisan ayı meclis toplantısı düzenlendi
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GSO Nisan ayı meclis toplantısı düzenlendi

GSO Nisan ayı meclis toplantısı düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun başkanlığında, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı, Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve meclis üyelerinin...

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun başkanlığında, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı, Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve meclis üyelerinin katılımıyla videokonferans üzerinden gerçekleştirildi.

Meclis Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, pandemi koşullarına rağmen Gaziantep'in üretim, ihracat ve istihdam artışını sürdürdüğünü ve azimle çalışmaya devam ettiğini belirterek, Covid-19 salgınının hem ülkemiz hem de tüm dünyada bir an önce son bulması temennisinde bulundu. "Böylesine zorlu bir dönemde bu başarıya imza atan sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı, işverenlerimizi ve çalışanlarımızı kutluyorum" diyen Konukoğlu, "Bu doğrultuda milletvekilimiz ve eski oda başkanımız sayın Nejat Koçer'e sanayicilerimizin sorunlarına yönelik çabalarından dolayı teşekkür ediyor, yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Kendisinin hem şehrimiz hem de ülkemiz adına yaptığı başarılı işlere şahidiz ve bundan sonraki çalışmalarında da başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. Toplantımız vesileyle tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını kutluyor, sağlıklı bir şekilde Ramazan Bayramı'na ulaşmayı diliyorum" diye konuştu.

"Sorunları ve talepleri yakından takip ediyoruz"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de yaptığı konuşmasında, Gaziantep'in pandemi sürecinde ihracat ve ürün çeşitliliği bakımından önemli başarılara imza attığını kaydetti. Gaziantepli sanayici ve ihracatçıların sorunlarını ve taleplerini yakından takip ettiklerini belirten Koçer, "Gaziantep tüm Türkiye'yi etkileyen bir şehirdir. Şehrimizde bir başarı varsa bu Türkiye'ye de yansımaktadır. Bu nedenle bize gelen taleplerle elimizden geldiğince ilgileniyor, yerine getirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu zorlu süreçte yaptıkları başarılı çalışmalar ve yapıcı mesajlarından dolayı Meclis Başkanımız Sayın Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Adnan Ünverdi'ye teşekkür ediyorum. Şehrimizin ve ülkemizin en kısa zamanda aşılamanın da etkisiyle pandemiyi atlatacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Mesleki eğitimde yeni bir projeye hazırlanıyoruz"

GSO Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde yeni bir mesleki eğitim projesi üzerinde çalıştıklarını dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, 2017 yılında faaliyete geçen GSO-MEM'de Milli Eğitim Bakanlığı ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde çok sayıda mesleki eğitim programının gerçekleştirildiğini söyledi. Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 8 bin kişiye mesleki eğitim verip üretime entegre olmalarını sağladıklarını ifade eden Ünverdi, "Aynı anlayış çerçevesinde mesleki eğitim sürecini kurumsallaştırmak, hızlandırmak, daha etkin ve sürekli kılabilmek amacıyla mesleki eğitimde yeni bir anlayışla sanayicilerimizin taleplerine cevap verebilecek yeni bir model için hazırlıklarımızı tamamladık. İlimizde yaşayan ve iş gücü piyasasında yer almak isteyen bireylerin mesleki eğitim yolu ile istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve sanayicilerimizin kalifiye personel ihtiyacının karşılanmasını sağlamak istiyoruz. Projemiz kapsamında kaynakçılık, makine bakımcılığı ve işletme elektriği alanlarında pilot eğitimler verilecek. Katılımcılar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Mesleki Eğitim Sertifikası, Hijyen Eğitimi Sertifikası, İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası, İlk Yardımcı Sertifikası, Mesleki Yeterlilik Belgesi sertifikalarına sahip olabilecekler" ifadelerini kullandı.

Ünverdi, proje ile meslek lisesi ve yüksekokul mezunu olan ya da okulu bitirmemiş olanlara meslek kazandırmak, vasıfsız işçi olup da meslek değiştirmek ve meslek edinmek isteyenler, işletme sahiplerinin eğitim aldırarak kalifiye olmalarını istedikleri personeller ile mesleki eğitim konusunda talepte bulunanlara mesleki eğitim verilmesini sağlayacaklarını belirtti.

Toplantıda ayrıca, Baltık Ülkelerinden Sorumlu Ticaret Müşaviri Ümit Ateşağaoğlu tarafından bölgeye yönelik ticaretin geliştirilmesi, fırsatlar ve ihracat konuları hakkında sunum gerçekleştirildi. - GAZİANTEP

GSO Nisan ayı meclis toplantısı düzenlendi
GSO Nisan ayı meclis toplantısı düzenlendi
GSO Nisan ayı meclis toplantısı düzenlendi
GSO Nisan ayı meclis toplantısı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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