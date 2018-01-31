Gso Mesleki Eğitim Merkezi'ne Ziyaret

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) temsilcilerinden oluşan heyet, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'ni (GSO-MEM) ziyaret etti.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile GSO-MEM Yönetim Kurulu Başkanı ve GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi'den bilgi alan. AB Türkiye Delegasyonu'ndan Laura Fallavollita, Silvio Cordova ve Feyhan Canbay, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanları Yücel Özkara ve Serkan Ulu ile UNDP Temsilcisi Bülent Açıkgöz, merkezdeki atölyeleri de gezdi.

Gaziantep sanayisinin yol haritasını belirlemek üzere, UNDP işbirliğiyle gerçekleştirilen Gaziantep Sanayi Dönüşümü Projesi ve Polateli - Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarının da konuşulduğu ziyarette, Başkan Konukoğlu kentin sanayisi hakkında heyete bilgi verdi.

Konukoğlu, karşılıklı gerçekleştirilen projeler için GSO olarak sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, "Sanayiye nitelikli elaman yetiştirmek için kurulan GSO-MEM'deki amacımız hem Suriyeli hem de ülkemizde mesleki eğitimi olmayan vatandaşlara mesleki eğitimler vererek iş imkanı sunabilmektir. Bu eğitim merkezinin Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz. Katıldığımız bütün toplantılarda bu merkezin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

GSO-MEM'de 2017 yılının nisan ayından beri bin 140 kişiye eğitim verdiklerini belirten Konukoğlu, "Bundan sonraki süreçte UNDP, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve T.C.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gaziantep Sanayi Odası'nın da katılımıyla yürütülecek yeni projelerle sanayicilere, mühendislere, orta ve üst düzey yöneticilere destek verilecek, istihdama da katkı sağlanacaktır." diye konuştu.