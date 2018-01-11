Gso-Mem ile Yapılan İşbirliği Türkiye'ye Örnek Olacak

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü ve BM Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Irena Vojackova Sollorano ve berberindeki heyet, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'ni (GSO-MEM) ziyaret ederek merkezde incelemelerde bulundu.

Temsilci İrena Vojackova Sollorano, UNDP Türkiye Ülke Direktör Yardımcısı Sukhrob Khojimatov, UNDP Türkiye Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı, UNDP Yerel Sosyo-Ekonomik Kalkınma Sektör Yöneticisi Bülent Açıkgöz, UNDP Türkiye İletişim Koordinatörü Faik Uyanık, UNDP Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme Programı İletişim Yöneticisi Deniz Silliler Tapan ile birlikte, GSO-MEM Yönetim Kurulu Başkanı ve GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Ferhan Sağım, GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü ve GSO-MEM yetkililerinin de yer aldığı toplantıda bir araya geldi. Ünverdi, UNDP heyetini ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını belirterek, "Merkezin kurulmasında çok büyük katkınız oldu. Sadece Gaziantep'e değil Suriye'den gelen mültecilere de çok yardımcı olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü Suriyeli mülteciler sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu. İnsanlık sorunu ve bu insanlara yardımcı olunmasının insanlık gereği olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Suriye'de yaşanan savaştan dolayı Gaziantep'e gelen mültecilere her türlü desteğin verildiğini kaydeden Ünverdi, "Suriyeli kardeşlerimizin yerinde biz de olabilirdik. Ancak mültecilerin iş hayatına kazandırılması noktasında GSOMEM'in kurulması iyi bir adım olmuştur. Burada insanların meslek sahibi olabilmeleri için çaba harcıyoruz" diye konuştu. GSO-MEM'in Türkiye'de birçok iş kolunda mesleki eğitim verildiği için tek olma özelliği taşıdığını vurgulayan Ünverdi şöyle devam etti:

"Gaziantep'te birçok sektörde üretim yapılıyor. Ürün yelpazemiz çok geniş. Bunun sonucunda da birçok alanda mesleki eğitimler veriyoruz. Şuana kadar değişik alanlarda toplam 1154 kişiye mesleki eğitim verdik. 20 Ocak'tan itibaren 1000 kişiye mesleki eğitim vermeye başlıyoruz."

GSO-MEM'de mesleki eğitimin yanında toplumların kaynaşması noktasında da çalışmalar yapıldığını dile getiren Ünverdi, "İnsanlar geçimini sağlayabildiği takdirde birçok sorunda ortadan kalkar. Burada yetişen insanlar Suriye'nin yeniden inşa edilmesinde önemli rol oynayacaklar. Bu konuda Polateli- Şahinbey bölgesinde kuruluş aşamasında olan organize sanayi bölgemize Dünya'nın dört bir tarafına dağılan Suriyeli yatırımcıların gelmesine imkan sağlayacağız. Bu anlamda da burada yetişen insanlar hem kendi vatandaşlarının iş yerlerinde hem de yerel sanayide çalışabilecekler" şeklinde konuştu. GSO-MEM'de tamamlanan atölyelerin yanı sıra bazı eksikliklerin de olduğunu aktaran Ünverdi, "Bunların tamamlanması noktasında sizlerin yine desteklerini bekliyoruz. Bunlarında tamamlanmasıyla daha kaliteli eğitimler vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Sanayi üniversite işbirliğini geliştirmek istediklerine vurgu yapan Ünverdi, Türk vatandaşlarının ve Suriyeli mültecilerin mesleki gelişimi ve eğitimleri konusunda üniversitelerin destek vereceklerini sözlerine ekledi.

"GSO ile yaptığımız bu iş birliği Türkiye'ye örnek teşkil edecek nitelikte"

GSO ile yapılan işbirliği sonucunda kurulan GSO-MEM'in Türkiye'ye örnek teşkil edecek nitelikte olduğunu vurgulayan Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü ve BM Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Irena Vojkov-Sollorano da, GSO'nun endüstriyi çok güzel bir şekilde temsil ettiğini ve çok güzel çalışmalara imza attığını söyledi. Başlatılan çalışmanın daha da büyüyerek devam edeceğini kaydeden Sollorano konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Toprağa ekilen küçük bir tohum yeşerip daha da büyüyecek. Bunun için biraz daha zaman lazım. UNDP olarak destek vermeye devam edeceğiz. Tohumunu ektiğimiz bu çalışmanın büyüyüp ağaç olmasını da görmek isteriz. Önemli olan konulardan birisi de bu merkezin sanayi için standart bir yer olabilmesi."

Gaziantep'in son dönemde çok fazla mülteci aldığını anlatan Sollorano, "Bu olumsuz bir şey gibi gözüküyor ama Gaziantep bunu pozitif bir duruma çevirdi. Burada yaptığınız bu çalışma da bunun bir örneğidir. Burada amaç Suriyelilerin iş gücüne katılması ve Türk sanayisi içinde işbirliğinde olmalarıdır. Onlar ülkelerine döndüklerinde burasının ikinci evleri olduğunu bilecekler. Bu noktada sizlerle işbirliği yapmaya ve sizlere destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Ünverdi, Vojkov Sollorano'ya GSO Yönetim Kurulu Üyesi Ferhan Sağım'da Sukhrob Khojimatov'a ziyaret anısına yöresel işlemeli kahve takımı hediye etti. Heyet daha sonra merkezdeki atölyeleri gezerek yetkililerden bilgi aldı. - GAZİANTEP