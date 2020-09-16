GSO-MEM'e "KOVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi" Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından uluslararası niteliğe sahip "KOVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi" aldı.

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından uluslararası niteliğe sahip "KOVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi" aldı.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, salgının görülmeye başlamasıyla bütün tedbirlerin alındığı GSO-MEM'de, kamu tarafından salgınla mücadelede alınan kararlar kapsamında kursiyerler ve çalışanların sağlığını korumak, güvenilir ve hijyenik ortamda hizmet sunmak, yapılan çalışmaları belgelendirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla TSE'ye müracaatta bulunuldu.

Titizlikle alınan önlem ve tedbirler çerçevesinde yürütülen sürecin ardından TSE tarafından 1 Eylül 2020 tarihinde yapılan denetimler sonucu tam not alan GSO-MEM'e, uluslararası kalite belgesi niteliğine sahip "KOVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi" verildi.

Kaynak: AA