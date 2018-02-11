Gso-Mem'e Eğitmenler Aranıyor

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Merkezinde (GSO-MEM) düzenlenecek mesleki, teknik ve kişisel gelişim eğitimlerinde görev alacak mesleğinde uzman eğitmenler arandığı bildirildi.

GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep sanayisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda meslek edindirme ve meslek geliştirme eğitimleri düzenlenen GSO-MEM'de, bu eğitimler için çeşitli konularda eğtim vermek üzere öğretmen ve akademisyenlerden oluşan bir uzman havuzu oluşturduğunu hatırlattı.

Merkezde bu havuz haricinde, eğitimleri bir adım daha öteye götürmek için Gaziantep ve bölgesinde, sanayi ve ticaret hayatının içinde yer alan kişilerin tecrübe ve bilgi birikimlerini paylaşmalarını arzu ettiklerini ifade eden Güncü, şunları kaydetti:

"Edindiğim tecrübe, bilgi birikimini yeni işe gireceklere aktarmalıyım ki, Gaziantep kazansın diyen herkesi birer eğitmen neferi, yol arkadaşı olarak yanımızda görmek bizlere çok daha büyük bir güç katacak. Bu bağlamda çalışan veya emekli olmuş, bilgi birikim ve donanımıyla eğitmen havuzunda yer almak isteyen öğretmenler, usta öğreticiler, mühendisler ve ustabaşılar GSO-MEM'i ziyaret ederek ya da www.gsomem.com.tr internet adresinde yer alan Eğitmen Bilgi Formunu doldurarak merkeze iletebilirler."