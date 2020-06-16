GSO-MEM dezenfeksiyon tüneli üretti Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgınıyla mücadele kapsamında dezenfeksiyon tüneli üretti.

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgınıyla mücadele kapsamında dezenfeksiyon tüneli üretti.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim merkezi tarafından üretilen tünel, fabrika, cami ve okul gibi toplu alanlarda kullanılacak.

Kilitleme mekanizması, serbest hareket edebilme kabiliyeti dış kaplama lamineli su geçirmez germe kumaştan yapılan tünelin seri üretimine başlanacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen hijyen tedbirleri kapsamında üretimi yapılan dezenfeksiyon tüneli, 3 gün içerisinde teslim ediliyor.

Kaynak: AA