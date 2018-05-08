Gso-Mem'den İsg Mevzuatı Semineri

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki eğitim Merkezi (GSO-MEM) uluslararası kurumlarla yaptığı işbirliği projelerinden birini daha Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile başlattı.

ILO ile başlatılan proje kapsamından ilk çalışma olarak; Gaziantep sanayisine yön veren Türk ve Suriyeli firmalara yönelik, "İşverenler için İSG Mevzuatı Seminerleri" gerçekleştirilecek. İki aşamalı olarak düzenlenecek bilgilendirme seminerlerinin birincisi, Türk firmalarına yönelik olarak 9 Mayıs Çarşamba günü 09.00- 15.45, ikinci bilgilendirme semineri ise, Suriyeli firmalar için 10 Mayıs Perşembe günü 09.00- 15.45 saatleri arasında GSO-MEM'de yapılacak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu Gerekçeleri, İSG Kanunu Amaç ve Kapsamı, Tehlike Sınıfları ve Önleyici Yaklaşım, Mevzuatta Risk Değerlendirmesi konuların işleneceği seminere eğitmen olarak ILO İSG Uzmanı Nefise Burcu Ünal katılacak.

Ücretsiz yapılacak seminere isteyen herkes katılabilecek. - GAZİANTEP