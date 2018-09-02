Gso-Mem'den "Gaziantep Sanayisi İçin Bir Adım Eğitim" Seferberliği

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından, Gaziantep sanayisindeki kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, "Gaziantep Sanayi İçin Bir Adım Eğitim Seferberliği" başlığı altında ortak proje başlatıldı.

Proje ile Eylül-Ekim ayları içerisinde Türk ve Suriyeli iş dünyasına yönelik 15 Eğitim başlığı ile ücretsiz eğitim seminerleri düzenlenerek iş dünyasına destek verilmesi hedefleniyor. Eğitim kapsamında 11 Eylül Salı günü Yaman Koç tarafından, Dış Ticaret ve İstihbarat Eğitimi, 19-28 Eylül tarihleri arasında, TSE ISO 9001: 17024, 18001, 14001, İç Tetkik, Risk Eğitimi, TÜBİTAK-AR-GE firmaları için Proje Hazırlama ve Yönetimi anlatılacak. Proje kapsamda yapılacak eğitimlerin ilki, ürün ve hizmet süreci israflardan arındırılıp sadeleştirilerek, sunulan değeri mükemmelleştirmek ve bu yolla firma karlılığını arttırmak amacını taşıyan kavram, sistem ve teknikler bütünü olan "Yalın Üretim" üzerine olacak.

Yalın üretimin ilk aşamasından biri olan, üretim aşamasında karşılaşılan çeşitli problemlerin anında tespit edilmesi ve çözümünün en kısa sürede bulunması konusunun işleneceği "Problem Çözme Teknikleri ve Yalın Üretim Teknikleri Eğitimi" 5 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 09: 30- 17: 00 arasında GSO-MEM'de düzenlenecek. İki aşamalı verilecek eğitimin ilk aşamasında, Problemi Tanımlama, Problem Çözme Aşamaları, Problemin Analizi, Beyin Fırtınası, Veri Toplama, Veri Gruplandırma, Kontrol Tabloları ve İzleme Diyagramları, Problem Çözme Adımları ve Teknikleri Arasındaki İlişkiler gibi teorik eğitimler verilecek olup, ikinci aşamada ise Problem Çözme Tekniklerine Yönelik Grup Çalışması, Uygulamanın ve Çözümlerin Paylaşımı gibi uygulama eğitimleri verilecek. Yalın Danışmanlık'tan Murat Bedük'ün katılacağı eğitime konuyla ilgili ya da ilgili duyan herkes katılabilecek. - GAZİANTEP