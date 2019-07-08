GSO-MEM'de kursları tamamlayan kursiyerlere sertifika

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Katar Kalkınma Bankası ve SPARK işbirliğinde GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen, "Endüstriyel Meslek Edindirme" kurslarını tamamlayan kursiyerlere düzenlenen törenle sertifika verildi.

Zeugma Mozaik Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sertifika törenine Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü, SPARK Bölge Program Direktörü Gemma Bennick, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları, program koordinatörleri ve kursiyerler katıldı.

GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü programda yaptığı konuşmada, mesleki eğitim konusu ve Suriyelilerin entegrasyon sürecine dikkat çekti. Suriyelilerin topluma uyum sağlamaları ve meslek edinmeleri konusunda proje üretmeye devam ettiklerini dile getiren Göncü, "SPARK ile gerçekleştirdiğimiz projemiz Gaziantep'te mesleki eğitimin geliştirilmesi ve sanayicilerimizin kalifiye eleman konusunda beklentilerinin karşılanması noktasında yaptığımız çalışmalardan sadece bir tanesidir. Gaziantep Sanayi Odası olarak 2 yıl gibi kısa bir zaman zarfında 4 bin 500'ün üzerinde kişiye mesleki eğitim verdik. Gaziantep'e gelen Suriyelilerle birlikte yaşanan sorunları biz devlete bırakmadan kendimiz çözme çabası içerisine girdik. Bu sorunlar bizim ve komşularımızın yaşadığı sorunlardı. Biz çözümden yana olduk ve Gaziantep Sanayi Odası olarak şehrimizdeki Suriyelilerin meslek edinerek, sosyal ve ekonomik entegrasyonlarının sağlanmasını hedefledik. Suriyeli dostlarımızda da bu çabayı gördük. Kursiyerlerimizden de entegrasyonlarını tamamlamalarını ve her anlamda kendilerini geliştirmelerini bekliyoruz. Biz kendilerine her zaman yardımcı olmaya hazırız. Bu bağlamda bizimle işbirliği yapan SPARK ve projeye destek olan tüm kuruluşlara teşekkür ediyoruz" dedi.

SPARK Bölge Program Direktörü Gemma Bennick de konuşmasında, SPARK'ın dünyanın 17 farklı bölgesinde aktif olarak faaliyet gösterdiğini belirterek, toplumların yeniden yapılandırılması için genç, hırslı ve azimli insanlara girişimcilik eğitimleri verdiklerini kaydetti. Türkiye'de 3 milyondan fazla Suriyelinin bulunduğunun altını çizen Bennick, "Eğitime, istihdama ve sosyal uyuma ihtiyaçları giderek artıyor. Hem Türkiye'ye uyum sağlamaları hem de kendi geleceklerini şekillendirmeleri gerekir. SPARK olarak yüksek öğretimin yanında mesleki eğitim konusunda genç insanları destekliyoruz. İstihdama dahil olmaları için çalışmalar yapıyoruz. Bugün de projemiz kapsamında 6 farklı branşta meslek kurslarını tamamlayan 426 öğrencimize mezuniyet belgesi veriyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından program kapsamında CNC freze makinesi operatörü, uluslararası ticaret, remayöz ambalaj ve paketleme, inşaat ve overlokçuluk alanlarında eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA