Gso-Mem'de İstihdam Garantili Meslek Edindirme Kurslarının 2. Dönemi Başladı

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) ve Alman İşbirliği (GIZ) ile başlatılan ve ilk altı aylık dönemi tamamlanan istihdam garantili meslek edindirme kurslarının ikinci dönemi başladı.

GSO-MEM-GIZ Projesi dahilinde ilk altı aylık dönemde; inşaat, tornacı, temel tesviye, freze gibi Gaziantep sanayisinin ihtiyacı olan 35 meslek dalında 500'e yakın kişiye mesleki eğitim verildi. İlk altı aylık dönemde kursları başarıyla bitiren 200 kişi ilk etapta firmalarda işe yerleştirildi ve 100 kişi için ise görüşmelerde son aşamaya gelindi. Proje dahilinde kursiyerlerin desteklenmesinin yanı sıra, eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerleri istihdam eden firmalara yönelikte verilen teşvikler hayata geçirildi. GSO-MEM'de haftalık olarak düzenlenen İş Forumunda eğitimlerini tamamlayan kursiyerle, personel talebinde bulunan firmalar bir araya gelerek anlaşma sağlanması halinde işe başlamaları sağlanıyor. Kursiyerleri istihdam eden firmalara yönelik, kursiyerin 6 aylık sigorta priminin ve asgari ücretinin yüzde 50'lik kısmı GSO tarafından firmalara geri ödeniyor. Firmaların yabancı kursiyeri istihdam etmeleri halinde ise tüm başvuru işlemleri GSO-MEM tarafından yapılarak başvuru harcırahı GSO tarafından karşılanıyor. Bu kapsamda ilk dönemi sona eren projenin aynı şartlardaki ikinci dönemi, ambalaj ve paketleme, bilgisayar destekli reklam ve tasarım, fitil, cerci, ring makinecisi, mesleki İngilizce muhasebe ve finansman gibi 20 meslek dalında sürecek.

İstihdam garantili kursları bitiren kursiyerler Gaziantep sanayisine ara eleman olarak kazandırılacak. - GAZİANTEP