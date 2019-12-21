GSO-MEM'de istihdam fuarı düzenlendi

21.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:14

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezinde (GSO-MEM) eğitim alan kursiyerlerin iş sahibi olabilmeleri amacıyla istihdam fuarı düzenlendi.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, fuar, 11 firmanın katılımıyla, Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığının (BMZ) finansman desteği ile Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ortaklığında yürütülen PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi kapsamında eğitim gören yaklaşık 250 kursiyerin iş bulabilmeleri amacıyla gerçekleştirildi.

GSO-MEM'de eğitim alan kursiyerlerin istihdam fuarı ile iş bulmalarıyla, İŞKUR ile ortaklık kapsamında istihdamı gerçekleştiren firmalara 6 aya varan sürelerde brüt yarım maaş desteği sağlanıyor.

Temmuz ayından bu yana proje kapsamında kursiyerlere ahşap işleme, ambalaj ve paketleme, bilgisayar destekli çizim, bilgisayar destekli reklam ve tasarım, bilgisayarlı muhasebe, bobin makine operatörü, CNC tezgahları ve programlama, dış ticaret elemanı, elektrik-bakım onarım, endüstriyel otomasyon, gaz altı kaynakçılığı, giyim üretiminde temel işlemler, halı çitici, halı konfeksiyon elemanı, mekanik bakımcı, örtülü elektrod ve ark kaynağı eğitimi, pamuk tarakçı, plastik enjeksiyon elemanı, PVC doğrama elemanı, ramayöz makine operatörü, ring iplik elemanı, temel ayakkabı tasarımcısı, tornacı, trikotaj operatörü, yönetici asistanı ve yuvarlak örme makinesi eğitimleri veriliyor.

Projeden Suriyeli kursiyerler de yararlanırken, mesleği olan olmayan herkese meslek edindirme kursları da bulunuyor.

Üç hafta veya 3 ay arasında değişen kurslarda kursiyerlere iş sağlığı, hijyen ve beden dili eğitimleri de veriliyor.

Kaynak: AA