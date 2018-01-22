Gso-Mem'de Arge ve Tasarım Merkezinin Önemi

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Merkezi (GSO-MEM) Yönetim Kurulu Başkanı ve GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi, Ar-Ge ve inovasyonun günümüzde rekabetin vazgeçilmez unsurlarından birisini haline geldiğini belirterek, "Etkin Ar-Ge teşvikleri ile sanayisi desteklenen ülkeler Dünya rekabet sıralamasında en üst seviyelerde yer alıyor" dedi.

GSO-MEM'de AR-GE ve tasarım merkezi kurulmasında yapılacak işlemler ve başvuru süreçleri ile ilgili bilgilendirmenin yapıldığı seminer düzenlendi.

Seminere, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal, GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü, Sistem Global Danışmanlık Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. CEO'su Yeminli Mali Müşavir Hüseyin Karslıoğlu, Sistem Global Danışmanlık Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Gaziantep Şubesi Koordinatörü Yeminli Mali Müşavir Erol Çember ile firma temsilcileri katıldı.

Konuşmasına Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye'de, "dost ve bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmak" amacıyla "Zeytin Dalı" ismiyle başlattığı harekata değinerek başlayan Ünverdi, "Bugün, her türlü siyasi ve ekonomik değerlendirmeyi bir kenara bırakıp, milletçe bir ve beraber olma, dayanışma, kucaklaşma ve kenetlenme günüdür.

Allah kahraman ordumuzu muzaffer eylesin. Yüreğimiz kahraman ordumuzun her bir ferdinin burnu kanamadan harekatı tamamlaması için atıyor" şeklinde konuştu.

Ünverdi, Ar-Ge çalışmalarıyla, ileri teknoloji içeren, katma değerli ürünler üreterek uluslararası pazarda rekabet gücümüzü daha üst seviyelere çıkartarak ülke ekonomimize olumlu katkı sağlamamızda herkese sorumluluk düştüğünü belirterek, "Sanayiciler olarak bu anlayışla çalışmaya ve üretmeye, istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, özel sektörde, Ar-ge merkezi ve tasarım merkezi kuran firmaları vergi indirimi, sigorta pirimi desteği, gelir vergisi desteği, damga vergisi istisnası, gümrük vergisi istisnası, tekno girişim sermayesi desteği, vb. desteklerle teşvik etmektedir" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in, 6 Organize Sanayi Bölgesi ve kent içerisindeki diğer üretim tesisiyle üretmeye devam ettiğini kaydeden Ünverdi, "Üretimi daha kaliteli hale getirmek, katma değer sağlamak ve yüksek teknoloji ile üretim yapmak için Ar-ge merkezleri çok önemli bir yer tutuyor. Ar-ge ve tasarım merkezlerine hükumetimiz çok ciddi destekler veriyor. Bugün Gaziantep'te 6 adet Ar-ge merkezi mevcut olup, sayı bakımından Türkiye'de 17. sırada yer alıyor. Türkiye geneli toplam Ar-ge merkezi sayısına bakacak olursak bu rakam 770'dir. Bunun yanında kentimizde 3 adet tasarım merkezi mevcut olup, sayı bakımından Türkiye'de 11. sırada bulunuyoruz. Türkiye geneli toplam tasarım merkezi sayısına bakacak olursak bu rakam 142'dir. Kentimizde Ar-ge merkezi ve tasarım merkezlerinin sayısını arttırmak için bu eğitimlerin verilmesi çok önemli" ifadelerine yer verdi.

Üretim tesislerinin ve çalışanların sanayi 4.0'a göre planlanması gerektiğine vurgu yapan Ünverdi, "Mevcut üretim modellerinin yanında mutlaka yüksek teknolojide üretim metotları geliştirmeliyiz. İşte o zaman bütün olumsuzluklara rağmen yılda 6,5 milyar dolarlık ihracat yapan kentimiz daha fazla ihracat yapacak ve ülkemize değer katmaya devam edecek" sözlerini kullandı.

GSO-MEM'de yapılan eğitimlere de değinen Ünverdi, "Kentimize ve ülkemize değer katmak için İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Organize Sanayi Bölgemizin destekleriyle 11 bin metrekare alanda yaptığımız bu merkezde birçok alanda mesleki eğitimler veriyoruz. Özellikle herhangi bir mesleği olmayan, ilimize göçle gelen ve Suriyeli kardeşlerimize dil eğitimi ve mesleki eğitimler veriyoruz. Eğitimlerini tamamlayanları doğrudan kalifiye olarak sanayiye yönlendiriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde Ar-ge ve tasarım merkezlerinin sayısının artmasıyla kentimizin marka değeri, üretimi, ve katma değerli ürün sayısı hızla artacak. Bizim işimiz çalışmak ve üretmek. Sanayiciler olarak yapacak başka bir şeyimiz yoktur. Bizim istediğimiz sadece önümüzdeki bürokratik engellerin kaldırılmasıdır. İşte o zaman hedeflerimize koşarak ulaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" sözcüklerini kullandı.

Sunum eşliğinde, AR-GE ve tasarım merkezi kurulmasında yapılacak işlemler ve başvuru süreçleri ile ilgili bilgiler veren, Sistem Global Danışmanlık Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. CEO'su Yeminli Mali Müşavir Hüseyin Karslıoğlu da, "Ülkemizin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, inovasyon yeteneklerinin ve teknoloji pastasından payının artırılması, bu konuda istihdamın artırılarak kaliteli iş gücünün geliştirilmesi arzusu, Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi konusunda önemli yasal düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle uygulamaya konmuştur. İşletmeleri Ar-Ge faaliyetlerine daha çok yatırım yapmaya özendirmeyi hedefleyen bu düzenlemelerin en çekici tarafı, barındırdığı teşvik ve desteklerdir. Ar-ge destekleri kimi zaman işletmeye fon girişi, kimi zaman ise işletmeden fon çıkışının azaltılması uygulamalarıyla şekillenmiştir" diye konuştu.

Seminer katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi. - GAZİANTEP