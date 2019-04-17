Gso Meclisi Toplandı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) nisan ayı meclis toplantısı yapıldı.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meclis ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, konuşan Ünverdi, katma değerli sektörlere yönelik atılması planlanan adımlara dikkat çekerek, savunma sanayi ve medikal sektörünün Gaziantep için önemine vurgu yaptı.

Savunma sanayisinde neler yapabileceklerini sürekli değerlendirdiklerini belirten Ünverdi, medikal sektöründe ise SANKO Üniversitesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ile işbirliği protokolü imzaladıklarına değindi.

Ünverdi, bazı proje ve çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Gaziantep'in nisan ayı ihracat rakamları hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Ünverdi, iş dünyasını yeni istihdam seferberliğine katılmaya davet ederek, "30 Nisan'a kadar istihdam seferberliği kapsamında firmalarımızın alacağı her personelin 3 ay boyunca SSK, vergi ve maaşını devlet karşılayacak. Geriye kalan 9 ayda da SSK ve vergileri yine devletimiz tarafından karşılanacak. Hem şehrimiz, hem de ülkemiz için iş dünyamızı verilen teşviklerden faydalanmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

GSO Meclis Başkanı Konukoğlu da yapay zeka ve robot teknolojileri ile artık üretim anlayışının değiştiğini belirterek, kendi alanlarında yeni teknoloji ve iş yapabilme kapasitelerini hesap etmeleri gerektiğini ifade etti.

Konukoğlu, gençleri çok iyi eğitmek, teknoloji geliştirecek çalışmalara sevk etmek gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA