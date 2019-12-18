GSO Meclis toplantısı yapıldı

18.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:32

Gaziantep Sanayi Odasının (GSO) 2019 yılı son meclis toplantısı yapıldı.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığındaki GSO Meclisi, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meclis ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Adnan Ünverdi, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü kutlayarak, meclis üyelerini Gaziantep'in üretim ve ihracat rakamları hakkında bilgilendirdi.

Gaziantep'in ihracatının geçen yılın ocak-kasım dönemine göre yüzde 7,8 oranında arttığını kaydeden Ünverdi, "Ocak-kasım 2019 döneminde en fazla ihracat yapan altıncı il konumundayız. Yapılan ihracatın sektörlere göre dağılımına baktığımızda ocak-kasım 2019 döneminde tekstil ürünleri yüzde 43, tarımsal sanayi ve hububat ürünleri yüzde 25, kimya ve plastik ürünleri yüzde 11 oranında gerçekleşti. Çok geniş yelpazede üretim yapan bir şehiriz. Amacımız katma değeri yüksek ürünler üretmektir." açıklamasında bulundu.

Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu da önceki hafta gerçekleştirilen 30'uncu GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı'nın 40 bine yakın ziyaretçiyi ağırladığını belirterek, "Gayet verimli bir fuar oldu. İnşallah bunun etkileri önümüzdeki dönem içerisinde de görülür. Ayakkabı üreticilerimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Sanayicilere savunma sanayine yönelmeleri konusunda çağrıda bulunan Konukoğlu, "Savunma sanayisiyle ilgili hedeflerimiz var. İnsan hayatında var olan her şey savunma sanayi için geçerlidir. Savunma sanayi deyince aklımıza sadece makine gelmesin. Ürettiğiniz her şey savunma sanayi için gerekli olan üründür. Türkiye'nin kalkınması savunma sanayinden geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA