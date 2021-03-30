GSO ile KMTSO arasında kardeş oda protokolü imzalandı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) arasında Kardeş Oda Protokolü imzalandı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) arasında Kardeş Oda Protokolü imzalandı.

İmza töreninde konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, iki oda arasındaki iş birliklerini geliştirme mesajları verdiler.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ve beraberindeki heyet, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) ve Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'ne (Model Fabrika) ziyarette bulunarak, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, iki oda arasındaki iş birliklerinin ortak sektör toplantılarıyla genişletilmesi, komşu ülkelerle bölgesel iş birliğinin artırılması, birlikte yapılacak faaliyetler ve lobi çalışmaları ile ilgili atılacak adımlar değerlendirilerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

GSO iştirakleri hakkında KMTSO Başkanı Balcıoğlu'na bilgi veren GSO Başkanı Ünverdi, GSO-MEM ve Model Fabrika'da yürütülen çalışmalar, firmalara sunulan hizmetler ve mesleki eğitimin sektördeki önemine vurgu yaptı.

"Ortak projeler geliştirmemiz lazım"

Toplantının ardından GSO ile KMTSO arasındaki iş birlikleri ve ortak çalışmaları artırmak amacıyla gerçekleştirilen Kardeş Oda Protokolü imza töreninde konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep ve Kahramanmaraş sanayisi adına ortak projelerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Ünverdi, "Karşılıklı olarak sanayici ve yatırımcılarla iletişim halinde olmamız ve ortak projeler geliştirmemiz büyük önem taşıyor. Bu sayede hem şehirlerimizin hem de bölgemizin kalkınmasını hızlandırabiliriz" dedi.

"Saha MBA programı gençlerimiz için çok önemli"

GSO'nun İstanbul Sanayi Odası ile iş birliği içerisinde hayata geçirdiği SAHA MBA programı hakkında bilgiler veren Ünverdi, "SAHA MBA programımızı bu dönem İstanbul, Ankara ve Gaziantep olmak üzere 3 ilde yapıyoruz. İlerleyen süreçte Kahramanmaraş'tan da talepler geldiği takdirde oradaki gençlerimizin de programda yer almalarını saplayabiliriz. Bu dersler kapsamında geleceğin patronlarını yetiştirmiş oluyoruz. Bu konu hem bizim hem de gençlerimiz için çok önemli; çünkü gelecek gençlerimize emanet. Hocalarımız arasında Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de var. Bu isimlerle birebir yapılan görüşmeler insanlara özgüven veriyor. Bu özgüven ile verilen eğitimler iş yerlerinde uygulanıyor. İleriye dönük, insanların yetiştirilmesi anlamında çok önemli bir program olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ünverdi, komşu ülkelerle bölgesel iş birliklerinin artırılması konusuna da değinerek, çalışmaların devam ettiğini, özellikle Irak ve Suriye konusunda daha fazla iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.

"Model fabrika kendini geliştirerek büyüyor"

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ise Gaziantep Model Fabrika'nın Gaziantep sanayisi ve bölge için büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Gaziantep'te kurulan Model Fabrika'yı yerinde inceledik. Burada üretim sürecinde nelerin daha verimli çalışabileceğini, Model Fabika'nın üretimde ve hayatımızda israfı nasıl kaldırabileceğini gördük. Model Fabrika kendini geliştirerek büyüyen bir yer" dedi.

Bölgedeki iş birliklerinin genişletilmesi gerektiğini de ifade eden Balcıoğlu, "İş birliklerini genişletirsek daha çok çalışır ve daha çok üretiriz. Deniz ve limanlara sahip illerimiz kadar avantajlı değiliz; bu yüzden birlikte çalışmalar yapmamız lazım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından GSO ile KMTSO arasında Kardeş Oda Protokolü imzalandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı