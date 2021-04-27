GSO ile Grand Otel Gaziantep arasında iş birliği protokolü
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GSO ile Grand Otel Gaziantep arasında iş birliği protokolü

GSO ile Grand Otel Gaziantep arasında iş birliği protokolü
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Grand Hotel Gaziantep arasında GSO üyeleri ve personeline yönelik verilecek hizmetlerde kolaylık sağlanması amacıyla iş birliği protokolü gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Grand Hotel Gaziantep arasında GSO üyeleri ve personeline yönelik verilecek hizmetlerde kolaylık sağlanması amacıyla iş birliği protokolü gerçekleştirildi.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, GSO'da düzenlenen imza töreninde, iş birliği protokolünü GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile Grand Hotel Gaziantep Genel Müdürü Salih Kızılcık imzaladı.

Oda üyelerine fayda sağlayacak her türlü iş birliğine hazır olduklarını dile getiren Ünverdi, "Bugün de üyelerimiz için Grand Hotel Gaziantep ile indirim protokolü imzalamış bulunmaktayız. Protokol kapsamında oda üyelerimiz ve beraberinde konaklayan yakınları ile oda personelimiz, Grand Hotel Gaziantep'in uygun fiyat olanaklarından faydalanabilecekler. Protokolün hayırlı olmasını diliyor, Grand Hotel Genel Müdürü Salih Kızılcık'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Grand Hotel Genel Müdürü Salih Kızılcık da sektörün mevcut durumu, sorunları ve salgının etkilerine değinerek, sektörün geçen yıla göre daha iyi bir konuma gelmesini beklediklerini belirtti.

Salgın başladığından bu yana en fazla etkilenen sektörlerden birisi olduklarını dile getiren Kızılcık, şunları kaydetti:

"Bu süreçte zorlansak da hem şehrimiz hem de ülkemiz turizmi adına hızla toparlanmamız da büyük önem taşıyor. Bu vesileyle kısa çalışma ödeneğinin uzatılması yönünde sağlanan desteği sektör olarak olumlu karşıladık. Grand Hotel Gaziantep'in hizmetlerimizden, GSO üyeleri ve personellerinin de yararlanması için imzaladığımız iş birliği protokolünün hayırlı olmasını diliyor, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve GSO ailesine teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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