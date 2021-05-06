GSO ile ESO iş birliğinde Ulusal İş Ağlarının Geliştirilmesi Projesi'nin açılış toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) iş birliğinde Ulusal İş Ağlarının Geliştirilmesi Projesi'nin açılış toplantısı online olarak gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) iş birliğinde Ulusal İş Ağlarının Geliştirilmesi Projesi'nin açılış toplantısı online olarak gerçekleştirildi.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, GSO'nun gıda, gıda makineleri ve ambalaj sektörlerinde faaliyet gösteren üyeleri ile ESO üyeleri, Ulusal İş Ağlarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında video konferans yoluyla bir araya geldi.

Gaziantep ve Eskişehir'de üretim yapan firmaların alım-satım süreçleri, hammadde konusunda yaşanan gelişmeler, ara mal ve makine tedariki ve yeni yatırım imkanları ele alındı.

Toplantıda konuşan GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak, GSO ile ESO arasında yapılacak iş birlikleri ve kurulacak ticari köprülerin hem büyüme hem de yeni pazarlara ulaşma noktasında etkili olacağını belirtti.

Odalar arasında kurulan bağlarla sektörlerdeki ticaretin gelişmeye devam edeceğini ifade eden Küçükparmak, şunları kaydetti:

"Kazan-kazan anlayışı çerçevesinde üretimlerimize katma değer katabilir, kar marjlarımızı arttırabiliriz. Gaziantep, bu anlamda sanayisi ve ihracatıyla önemli fırsatlar sunan bir şehir. Gaziantep, Ortadoğu, AB ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine gıda ürünleri ihraç etmektedir. Ülkemizin iki güzide kuruluşu olan Gaziantep Sanayi Odası ile Eskişehir Sanayi Odası tarafından düzenlenen programımızda yeni köprüler kurulmasını ve geliştirilerek artmasını temenni ediyorum."

ESO Yönetim Kurulu Üyesi Güven Erdoğan ise bu toplantıların firmaların karşılıklı olarak kabiliyetlerini tanıtmaları, yeni iş fırsatları yaratmaları ve belirli uzmanlık alanlarında farklı şehirlerde yeni üreticilerle tanışmaları açısından önem taşıdığını belirtti.

Program kapsamında benzer alanlarda faaliyet gösteren firmaların birbirlerini tanımalarını amaçladıklarını aktaran Erdoğan, "Gaziantep Sanayi Odası ile ilk olarak gıda imalatı, gıda makineleri ve ambalaj sektörleri dahilinde başlattığımız bu ortak çalışmayı diğer sektörlere de yayarak mümkün olduğunca çok sayıda üyemizin tanışmasına aracı olmak isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından ikili görüşmelere geçildi ve firma temsilcileri tarafından iş birliği süreçleri değerlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz