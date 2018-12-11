Gso Heyetinden Gaosb Başkanı Mustafa Topçuoğlu'na Ziyaret

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu Üyeleri Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Başkanı Mustafa Topçuoğlu ve Yönetim Kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

OSB'de gerçekleştirilen çalışmalar, yeni dönem projeleri, sektörlere yönelik laboratuvarların kurulması ve savunma sanayine yönelik konularının görüşüldüğü ziyarette ülke ekonomisinde yaşanan gelişmelerde değerlendirildi. Mustafa Topçuoğlu'nun, GSO Meclis Başkanlığı döneminde çok başarılı bir süreç yaşadığını ve GAOSB Başkanı olarak da kent ve ülke sanayisine önemli katkılarda bulunacağından emin olduklarını dile getiren GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "GSO olarak sayın başkanımızın yapacağı çalışmalarda kendilerinin her zaman yanındayız. Hepimiz kentimizin ve ülkemizin sanayisi, ekonomisi ve kültürel alanda daha da ileriye gitmesi için çalışıyoruz. İnşallah kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde omuz omuza vererek ülkemize katma değer katmaya devam edeceğiz. Özellikle sanayicilerimizin sektörlerine yönelik laboratuvarlara ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Bu anlamda proje çalışmaları geliştirmeye ve atılacak adımlara da destek olamaya hazırız.Bu bağlamda yeni proje ve hedeflere ulaşmada önemli bir görev üstlenen GAOSB Başkanımız Sayın Mustafa Topçuoğlu'na ve Yönetim Kuruluna başarılar diliyorum" dedi. Topçuoğlu'na ve Yönetim Kurulunahayırlı olsun dileklerini ileten GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, Gaziantep'in Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesine sahip şehri olduğunu anımsatarak, "Mustafa Bey ve Topçuoğlu Ailesi kentimiz ve ülkemiz sanayisinin gelişmesi noktasında çok başarılı çalışmalar yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Mustafa Bey de bundan sonra değerli tecrübeleri ile GAOSB Başkanı olarak kentimize ve ülkemize hizmetlerine devam edecekler. Kendilerine her zaman destek vermeye hazır olduğumuzu bilmelerini isterim. İnşallah önümüzdeki dönemde tüm kurumlarımızla olduğu gibi organize sanayi bölge müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde yeni teknolojiler, stratejik yatırımlar ve özellikle savunma sanayisinde önemli adımlar atacağımıza inanıyor, Sayın Mustafa Topçuoğlu Başkanımızı ve Yönetim Kurulunu kutluyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Topçuoğlu da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ortak akılla hareket ederek yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı artırmak için gayret göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Ziyarette Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkan Yardımcısı Cengiz Şimşek, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Gümüşoğlu, Savaş Mahsereci, OSB Bölge Müdürü Özer Özcan ile GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cevdet Akınal, Ferhan Sağım ile Yönetim Kurulu Üyeleri Melike Yüksel, Perihan Çöçelli, Hakan Aslansoy, Mustafa Özmermer, Mustafa Özgüler, Metin Erturhan, Ercan Sayın, Başar Küçükparmak ve Genel Sekreter Kürşat Göncü de hazır bulundu. - GAZİANTEP